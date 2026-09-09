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Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифри

Київ • УНН

 • 8684 перегляди

В Україні діє 15 типів номерних знаків для різних транспортних засобів. Розбираємо значення кольорів, букв і цифр на них.

Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифри

Реєстраційні знаки транспортних засобів України - пластини-ідентифікатори, що кріпляться в установлених місцях на механічних транспортних засобах (за винятком трамваїв і тролейбусів) і причепах та які призначені для обліку ТЗ в уповноваженому органі МВС. На сьогодні в Україні існує 15 типів номерних знаків. УНН розповідає, які типи номерних знаків існує в Україні, та що означають букви та цифри на них.

"Стандартні" номерні знаки

Номерні знаки державної реєстрації отримують всі транспортні засоби, коли відбувається їх реєстрація вперше або перереєстрація в Україні. У сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для автомобілів з неформатним місцем закріплення - так звані "американські" - вони мають форму прямокутника більш схожого до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.

Знаки залежно від типу мають містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера і серії, а також символи державної належності.

"Стандартний номерний знак" має білий фон та чорні літери та цифри. Він використовується для всіх типів автомобілів.

Також на білому знаку можуть бути і зелені цифри та літери. Такі номерні знаки видаються електрокарам, які не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Номерні знаки для таксі і маршруток

Для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом видаються номерні знаки жовтого кольору, де літери та букви позначені чорним кольором.

Проте, на жовтих знаках можуть бути і зелені літери та цифри. Вони видаються таксі і маршруткам, які мають електродвигун.

Відомчі знаки

Чорні номери з білими символами - стандартний формат для Збройних сил України.

Військові номерні знаки мають стандартний формат:

  • чотири цифри;
    • літера;
      • додаткова цифра або індекс.

        Перші цифри є внутрішнім реєстраційним номером техніки у військовій системі обліку. Літерна серія дозволяє визначити тип або призначення транспорту.

        Букви: А, В, Е, К, Н, Р, С, Т - основна бойова та транспортна техніка, включно з легковими авто, вантажівками, автобусами та тягачами; І, М, О, Х - причепи та напівпричепи; А1, А2 - транспорт штабів і командування; А3, А4, А5 - техніка зв’язку, медичної евакуації, розвідки та спеціальних підрозділів.

        Номерні знаки транспортних засобів Державної прикордонної служби України мають білий фон та чорні літери та цифри. До 2020 року транспорт ДПСУ мав номерний знак із чорним фоном та літеру Ю, якою саме позначається ДПСУ.

        Зараз же номерний знак ДПСУ має білий фон та чорні літери та цифри. Також на знаку розміщується емблема ДПСУ у вигляді прямого рівнобічного хреста з розбіжними кінцями зеленого кольору та пружками жовтого кольору. У центрі емблеми вміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого золотого (жовтого) кольору на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого кольору.

        Номерні знаки для транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ДСНС) мають білий фон та чорні літери і букви, а також повинні мати емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

        Літери на початку знаку означають адміністративно-територіальну належність, цифри - порядковий номер, а літера Е з емблемою ‒ означає належність до Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

        Національна гвардія України використовує білі знаки з чорними літерами та цифрами.

        Літери на початку знаку означають адміністративно-територіальну належність, цифри - порядковий номер, а літера G з емблемою НГУ ‒ означає належність до Нацгвардії.

        Також Служба безпеки України використовує білі номерні знаки з чорними літерами та цифрами, де літери на початку знаку означають адміністративно-територіальну належність, цифри - порядковий номер, а літера С з емблемою означає належність до СБУ. 

        Транспорт Національної поліції України має номерні знаки із синім фоном, де букви та цифри позначаються білим кольором.

        На початку знаку розміщується цифра, що означає код адміністративно-територіальної належності, далі розміщується емблема Нацполіції, а цифри означають порядковий номер.

        Зазначимо, з 31 серпня три "фантомні патрулі" розпочали працювати у Києві та Київській області.

        "Фантоми" мають звичайні номерні знаки - білий фон та чорні літери та цифри.

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        У квітні цього року Україна запровадила новий зразок дипломатичних номерних знаків, які тепер мають оливковий колір.  

        Структура дипломатичного номерного знака передбачає: перші три цифри позначають код дипломатичної установи (посольства/представництва міжнародної організації), а наступні три - індивідуальний порядковий номер транспортного засобу. 

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        Червоні номерні знаки 

        Тимчасові номерні знаки, відомі також як транзитні, являють собою пластикові номери червоного кольору, що використовуються на транспортних засобах, які не завершили постановку на облік. Вони мають стандартний формат: 4 цифри та 2 літери.

        З 2020 року транзитні номери видаються тільки новим транспортним засобам, які продаються через автосалони або дилерів, а також при знятті з обліку ТЗ з пробігом для подальшого експорту за кордон.

        Відповідно до чинного законодавства, власник нового автомобіля зобов’язаний зареєструвати його протягом 10 днів з моменту придбання. Реєстрація проводиться у територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від місця проживання чи місця реєстрації.

        Якщо транспортний засіб придбаний в торговельній організації, то власнику можуть видати номерні знаки для разових поїздок (червоного кольору). Вони необхідні для того, щоб автовласник на даному авто здійснив візит до сервісного центру МВС та поставив його на державний облік.

        Номерні знаки для разових поїздок видають строком на два місяці. Якщо власник не зареєстрував автомобіль протягом 10 діб або завершився строк дії червоних номерів, користуватися транспортним засобом на дорогах загального призначення не варто. Експлуатація незареєстрованої машини може стати підставою для адміністративного штрафу.

        Керування транспортним засобом, який не зареєстрований або не перереєстрований у встановленому порядку, карається штрафом у розмірі 850 гривень. 

        Що означають букви на номерах 

        Букви на номерах, які вказують на регіон, написані кирилицею, причому, використовуються тільки ті, у яких є аналоги в латиниці. Це означає, що на номерах машин ви можете зустріти лише літери А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т і Х.

        Також літери на номерах машин можуть підказати, де людина оформляла купівлю авто і зареєструвала його - в сервісному центрі МВС або через інтернет, наприклад, у Дії. 

        Якщо це було зроблено онлайн, то їй видадуть номерний знак із буквами DI і PD, а тим, хто провів операцію купівлі\продажу через електронний кабінет у системі МВС, видадуть номер із поєднаннями букв ЕD і DC.

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        Павло Башинський

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