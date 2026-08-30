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У Києві та області знову запрацюють "фантомні патрулі" - як діятиме система контролю

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Від 31 серпня три непомітні патрульні авто контролюватимуть швидкість у Києві та області. Порушення фіксуватимуть автоматично.

У Києві та області знову запрацюють "фантомні патрулі" - як діятиме система контролю

Від 31 серпня три "фантомні патрулі" почнуть працювати у Києві та Київській області. Їхня головна мета - зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що пізніше "фантоми" з'являться й в інших областях. Також у майбутньому збільшиться їхня кількість, зазначив Білошицький.

Що таке "фантоми"

Це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. 

Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці. Після фіксації правопорушення відбуваються зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних

- повідомив Білошицький.

Після цього метадані з відповідною інформацією надсилаються до системи автоматичної фіксації, яка їх опрацьовує та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення. Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Система здатна фіксувати перевищення швидкості як у попутному, так і в зустрічному напрямках руху.

Чи можлива фіксація правопорушень не в автоматичному режимі?

Так. У неавтоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений. Вони здатні фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які перебувають у "фантомі", можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" та розглянути справу про адмінправопорушення

- пояснив Білошицький.

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