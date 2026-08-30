В Киеве и области вновь заработают "фантомные патрули" — как будет действовать система контроля

С 31 августа три «фантомных патруля» начнут работать в Киеве и Киевской области. Их главная цель — уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, пишет УНН.

Отмечается, что позже «фантомы» появятся и в других областях. Также в будущем увеличится их количество, отметил Белошицкий.

Это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных автомобилей.

Эти автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют измерять скорость как во время движения самого «фантома», так и когда он стоит в определённом месте. После фиксации правонарушения происходят считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных

После этого метаданные с соответствующей информацией направляются в систему автоматической фиксации, которая их обрабатывает и автоматически формирует постановление об административном правонарушении. Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Система способна фиксировать превышение скорости как в попутном, так и во встречном направлениях движения.

Да. В неавтоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет осуществляться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми он оснащён. Они способны фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и позади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее вопиющих правонарушений (например, создания аварийной ситуации) инспекторы, находящиеся в «фантоме», могут остановить нарушителя в соответствии с требованиями ст. 35 ЗУ «О Национальной полиции» и рассмотреть дело об административном правонарушении