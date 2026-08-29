В ДТП в Житомирской области погибли главный редактор "Фокуса" Мария Скибинская и её мать

В субботу, 29 августа, в результате ДТП в Житомирской области погибли главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская и её мать. Об этом сообщили в ГУНП Украины в Житомирской области, а также подтвердил её муж Данило Зубко, передаёт УНН.

Трагедия произошла около 13:14 на 144-м км автодороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин. По данным полиции, 42-летняя водитель автомобиля Ford Fiesta Мария Скибинская, двигаясь в направлении города Ровно, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом международного сообщения.

В результате ДТП Скибинская, а также её 63-летняя мать погибли на месте. 46-летний водитель автобуса получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Пассажиры автобуса к врачам не обращались.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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