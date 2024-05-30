На Донеччині загинула воєнна кореспондентка Анастасія Волкова
Київ • УНН
Українська воєнна кореспондентка Анастасія Волкова загинула на Донеччині, де вона працювала в гарячих точках.
У Слов’янську, що на Донеччині, загинула воєнна кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова. Про це повідомляє телеканал Freedom, передає УНН.
За даними джерел ІМІ, Анастасія загинула внаслідок ДТП.
Анастасія Волкова постійно працювала у гарячих точках Луганської і Донецької областей.
Додамо
За даними ІМІ, Анастасія Волкова народилась у місті Щастя Луганської області, закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
З 2018 року працювала воєнною кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
Анастасії Волковій був 31 рік.