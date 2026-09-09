Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифры

Регистрационные знаки транспортных средств Украины — пластины-идентификаторы, которые крепятся в установленных местах на механических транспортных средствах (за исключением трамваев и троллейбусов) и прицепах и предназначены для учета ТС в уполномоченном органе МВД. На сегодняшний день в Украине существует 15 типов номерных знаков. УНН рассказывает, какие типы номерных знаков существуют в Украине и что означают буквы и цифры на них.

"Стандартные" номерные знаки

Номерные знаки государственной регистрации получают все транспортные средства при их первичной регистрации или перерегистрации в Украине. В сервисных центрах МВД выдают как стандартные продолговатые номерные знаки государственной регистрации, которых большинство на дорогах Украины, так и знаки для автомобилей с неформатным местом крепления — так называемые "американские" — они имеют форму прямоугольника, более похожего на квадрат, чем стандартные номерные знаки.

Знаки в зависимости от типа должны содержать информацию об административно-территориальной принадлежности, порядковом номере и серии, а также символы государственной принадлежности.

"Стандартный номерной знак" имеет белый фон и черные буквы и цифры. Он используется для всех типов автомобилей.

Также на белом знаке могут быть зеленые цифры и буквы. Такие номерные знаки выдаются электромобилям, которые не имеют двигателя внутреннего сгорания.

Номерные знаки для такси и маршруток

Для автобусов и такси, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей как средства ведения хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, выдаются номерные знаки желтого цвета, где буквы и цифры обозначены черным цветом.

Однако на желтых знаках могут быть и зеленые буквы и цифры. Они выдаются такси и маршруткам, которые имеют электродвигатель.

Ведомственные знаки

Черные номера с белыми символами — стандартный формат для Вооруженных сил Украины.

Военные номерные знаки имеют стандартный формат:

четыре цифры;

буква;

дополнительная цифра или индекс.

Первые цифры являются внутренним регистрационным номером техники в военной системе учета. Буквенная серия позволяет определить тип или назначение транспорта.

Буквы: А, В, Е, К, Н, Р, С, Т — основная боевая и транспортная техника, включая легковые автомобили, грузовики, автобусы и тягачи; І, М, О, Х — прицепы и полуприцепы; А1, А2 — транспорт штабов и командования; А3, А4, А5 — техника связи, медицинской эвакуации, разведки и специальных подразделений.

Номерные знаки транспортных средств Государственной пограничной службы Украины имеют белый фон и черные буквы и цифры. До 2020 года транспорт ГПСУ имел номерной знак с черным фоном и буквой Ю, которой обозначается именно ГПСУ.

Сейчас же номерной знак ГПСУ имеет белый фон и черные буквы и цифры. Также на знаке размещается эмблема ГПСУ в виде прямого равностороннего креста с расходящимися концами зеленого цвета и полосками желтого цвета. В центре эмблемы помещено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого золотого (желтого) цвета на синем поле в обрамлении венка из дубовых листьев желтого цвета.

Номерные знаки для транспортных средств Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (ГСЧС) имеют белый фон и черные буквы и цифры, а также должны иметь эмблему Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Буквы в начале знака означают административно-территориальную принадлежность, цифры — порядковый номер, а буква Е с эмблемой означает принадлежность к Оперативно-спасательной службе гражданской защиты.

Национальная гвардия Украины использует белые знаки с черными буквами и цифрами.

Буквы в начале знака означают административно-территориальную принадлежность, цифры — порядковый номер, а буква G с эмблемой НГУ означает принадлежность к Нацгвардии.

Также Служба безопасности Украины использует белые номерные знаки с черными буквами и цифрами, где буквы в начале знака означают административно-территориальную принадлежность, цифры — порядковый номер, а буква С с эмблемой означает принадлежность к СБУ.

Транспорт Национальной полиции Украины имеет номерные знаки с синим фоном, где буквы и цифры обозначены белым цветом.

В начале знака размещается цифра, обозначающая код административно-территориальной принадлежности, далее размещается эмблема Нацполиции, а цифры обозначают порядковый номер.

Отметим, с 31 августа три «фантомных патруля» начали работать в Киеве и Киевской области.

«Фантомы» имеют обычные номерные знаки — белый фон и черные буквы и цифры.

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В апреле этого года Украина ввела новый образец дипломатических номерных знаков, которые теперь имеют оливковый цвет.

Структура дипломатического номерного знака предусматривает: первые три цифры обозначают код дипломатического учреждения (посольства/представительства международной организации), а следующие три — индивидуальный порядковый номер транспортного средства.

Украина ввела новые дипломатические номерные знаки

Красные номерные знаки

Временные номерные знаки, известные также как транзитные, представляют собой пластиковые номера красного цвета, которые используются на транспортных средствах, не завершивших постановку на учет. Они имеют стандартный формат: 4 цифры и 2 буквы.

С 2020 года транзитные номера выдаются только новым транспортным средствам, которые продаются через автосалоны или дилеров, а также при снятии с учета транспортных средств с пробегом для последующего экспорта за границу.

В соответствии с действующим законодательством владелец нового автомобиля обязан зарегистрировать его в течение 10 дней с момента приобретения. Регистрация проводится в территориальном сервисном центре МВД независимо от места проживания или места регистрации.

Если транспортное средство приобретено в торговой организации, владельцу могут выдать номерные знаки для разовых поездок (красного цвета). Они необходимы для того, чтобы автовладелец на данном автомобиле посетил сервисный центр МВД и поставил его на государственный учет.

Номерные знаки для разовых поездок выдаются сроком на два месяца. Если владелец не зарегистрировал автомобиль в течение 10 суток или истек срок действия красных номеров, пользоваться транспортным средством на дорогах общего пользования не стоит. Эксплуатация незарегистрированной машины может стать основанием для административного штрафа.

Управление транспортным средством, которое не зарегистрировано или не перерегистрировано в установленном порядке, карается штрафом в размере 850 гривен.

Что означают буквы на номерах

Буквы на номерах, указывающие на регион, написаны кириллицей, причем используются только те, у которых есть аналоги в латинице. Это означает, что на номерах машин вы можете встретить только буквы А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т и Х.

Также буквы на номерах машин могут подсказать, где человек оформлял покупку автомобиля и зарегистрировал его — в сервисном центре МВД или через интернет, например в «Дії».

Если это было сделано онлайн, ему выдадут номерной знак с буквами DI и PD, а тем, кто провел операцию купли\продажи через электронный кабинет в системе МВД, выдадут номер с сочетаниями букв ЕD и DC.

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