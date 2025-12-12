$42.280.10
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Адвокат Игорь Ясько рассказал о двух способах переоформления авто в Украине: офлайн в сервисном центре МВД и онлайн через "Дію". Он детализировал стоимость, необходимые документы, налоги и сборы, а также преимущества и недостатки каждого метода.

Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов

Переоформить автомобиль в Украине можно двумя способами: офлайн в сервисном центре Министерства внутренних дел, или онлайн через сервис "Дія". В комментарии УНН адвокат юридической компании "Winner" Игорь Ясько рассказал, сколько стоит услуга, какие необходимы документы, а также привел плюсы и минусы разных методов.

Переоформление авто: где проводят процедуру и основные способы

Переоформить авто в 2025 году можно либо офлайн в сервисном центре МВД, либо онлайн через "Дію", а стоимость состоит из официальных платежей сервисного центра, возможного пенсионного сбора и налогов с продажи

- говорит Ясько.

Где и какими способами переоформляют авто:

  • территориальные сервисные центры МВД: классический вариант, требуется физическое присутствие сторон и авто, проводится осмотр, проверка номеров и документов, выдают новый техпаспорт и при необходимости новые номера;
    • онлайн через “Дію”: работает восстановленная услуга перерегистрации, договор купли-продажи формируется в приложении, а новый техпаспорт и, при необходимости, номера можно получить в сервисном центре или по почте.

      Авторынок ЕС вырос на 5,8% в октябре: электрокары популярны, несмотря на падение продаж Tesla25.11.25, 14:13 • 2193 просмотра

      Сколько стоит переоформление авто: официальные платежи и дополнительные расходы

      Ясько приводит базовые официальные платежи за перерегистрацию легкового автомобиля (без учета пенсионного сбора и налогов), в частности:

      • административный сбор - ориентировочно 350 гривен;
        • бланк свидетельства о регистрации (техпаспорт) - ориентировочно 486–606 гривен (зависит от перечня услуг и обновленных тарифов);
          • номерные знаки (если меняются) - около 350 гривен;

            В сумме стандартная перерегистрация легкового автомобиля в 2025 году без пенсионного сбора стоит примерно 1 100 - 1 300 гривен

            - отмечает Ясько.

            В "Дія" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать11.12.25, 10:33 • 2222 просмотра

            Однако, по его словам, дополнительными расходами могут быть:

            • услуги посредников/автосалона/брокера (оформление “под ключ”) - договорная сумма, часто от нескольких тысяч гривен;
              • дополнительный экспертный осмотр или расширенная экспертиза, если есть сомнения относительно номеров кузова/двигателя;
                • страхование (если оформляется сразу) - стоимость зависит от полиса ОСАГО/КАСКО.

                  Документы для переоформления авто: что нужно подготовить

                  Адвокат объясняет, что обычно для переоформления авто необходимо подготовить:

                  • паспорт и РНОКПП (карточка налогоплательщика) продавца и покупателя или ID-карта с выпиской;
                    • свидетельство о регистрации авто (техпаспорт);
                      • документ, подтверждающий право собственности/основание переоформления: договор купли-продажи, договор дарения, решение суда и т.д. (в случае “Дії” электронный договор формируется в сервисе);
                        • квитанции об уплате административного сбора, стоимости бланка техпаспорта, номерных знаков и, при необходимости, сбора в Пенсионный фонд;
                          • документы об отсутствии обременений (если потребует сервисный центр: информация об аресте/залоге проверяется по реестрам).

                            Автомобиль обязательно подается на осмотр, где проверяют идентификационные номера и фиксируют техническое состояние

                            - рассказывает адвокат.

                            Как проверить подлинность свидетельства о регистрации авто: МВД озвучило советы04.11.25, 14:09 • 2224 просмотра

                            Налоги при переоформлении авто: когда и сколько придется уплатить

                            Здесь важно различать два блока: пенсионный сбор при первой регистрации и налоги с дохода от продажи авто. Пенсионный сбор (первая регистрация авто на территории Украины): уплачивается покупателем при первой постановке легкового авто на учет, но не при каждом переоформлении между физлицами, если авто уже было зарегистрировано в Украине. Налоги с дохода от продажи авто (для физлиц): облагается налогом доход продавца, а не сам факт перерегистрации

                            - отмечает Ясько.

                            Он сообщил, что ставки пенсионного сбора в 2025 году следующие:

                            • 3% - если стоимость авто не превышает 499 620 гривен;
                              • 4% - если стоимость от 499 620 до 878 120 гривен;
                                • 5% - если стоимость свыше 878 120 гривен.

                                  Для электромобилей пенсионный сбор при первой регистрации не взимается

                                  - добавляет адвокат.

                                  Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком30.10.25, 13:00 • 84937 просмотров

                                  Также с 1 декабря 2024 года действуют следующие правила для легковых автомобилей в течение одного календарного года при перепродаже авто:

                                  • продажа первого авто - 0% НДФЛ, но военный сбор 5% все равно уплачивается;
                                    • продажа второго авто - 5% НДФЛ + 5% военный сбор от суммы дохода;
                                      • продажа третьего и каждого последующего -18% НДФЛ + 5% военный сбор (всего до 23%).

                                        Таким образом покупатель обычно платит официальные платежи сервисного центра и, при первой регистрации, пенсионный сбор. Продавец уплачивает НДФЛ (0, 5 или 18%) и 5% военного сбора в зависимости от того, какое по счету авто продается в текущем году

                                        - подчеркивает Ясько.

                                        Плюсы и минусы разных методов оформления

                                        Ясько приводит различные плюсы и минусы методов оформления. Например, плюсы сервисного центра МВД: можно оформить любое авто, полная проверка и консультация специалиста, минимум цифровых рисков. Минусы: очереди (хотя работают по записи), затрата времени, необходимость личного присутствия.

                                        Плюсы "Дії": скорость (около 15–20 мин на этапе создания сделки), меньше бюрократии, часть данных подтягивается автоматически. Минусы: зависимость от корректной работы сервиса, технические требования к сторонам (КЭП, наличие приложения), ограничения по типу ситуаций.

                                        Почти 185 тысяч транспортных средств продано через "Дію" с начала 2025 года - МВД30.11.25, 17:11 • 6253 просмотра

                                        Павел Башинский

