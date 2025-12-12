Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов

Переоформить автомобиль в Украине можно двумя способами: офлайн в сервисном центре Министерства внутренних дел, или онлайн через сервис "Дія". В комментарии УНН адвокат юридической компании "Winner" Игорь Ясько рассказал, сколько стоит услуга, какие необходимы документы, а также привел плюсы и минусы разных методов.

Переоформление авто: где проводят процедуру и основные способы

Переоформить авто в 2025 году можно либо офлайн в сервисном центре МВД, либо онлайн через "Дію", а стоимость состоит из официальных платежей сервисного центра, возможного пенсионного сбора и налогов с продажи - говорит Ясько.

Где и какими способами переоформляют авто:

территориальные сервисные центры МВД: классический вариант, требуется физическое присутствие сторон и авто, проводится осмотр, проверка номеров и документов, выдают новый техпаспорт и при необходимости новые номера;

онлайн через “Дію”: работает восстановленная услуга перерегистрации, договор купли-продажи формируется в приложении, а новый техпаспорт и, при необходимости, номера можно получить в сервисном центре или по почте.

Сколько стоит переоформление авто: официальные платежи и дополнительные расходы

Ясько приводит базовые официальные платежи за перерегистрацию легкового автомобиля (без учета пенсионного сбора и налогов), в частности:

административный сбор - ориентировочно 350 гривен;

бланк свидетельства о регистрации (техпаспорт) - ориентировочно 486–606 гривен (зависит от перечня услуг и обновленных тарифов);

номерные знаки (если меняются) - около 350 гривен;

В сумме стандартная перерегистрация легкового автомобиля в 2025 году без пенсионного сбора стоит примерно 1 100 - 1 300 гривен - отмечает Ясько.

Однако, по его словам, дополнительными расходами могут быть:

услуги посредников/автосалона/брокера (оформление “под ключ”) - договорная сумма, часто от нескольких тысяч гривен;

дополнительный экспертный осмотр или расширенная экспертиза, если есть сомнения относительно номеров кузова/двигателя;

страхование (если оформляется сразу) - стоимость зависит от полиса ОСАГО/КАСКО.

Документы для переоформления авто: что нужно подготовить

Адвокат объясняет, что обычно для переоформления авто необходимо подготовить:

паспорт и РНОКПП (карточка налогоплательщика) продавца и покупателя или ID-карта с выпиской;

свидетельство о регистрации авто (техпаспорт);

документ, подтверждающий право собственности/основание переоформления: договор купли-продажи, договор дарения, решение суда и т.д. (в случае “Дії” электронный договор формируется в сервисе);

квитанции об уплате административного сбора, стоимости бланка техпаспорта, номерных знаков и, при необходимости, сбора в Пенсионный фонд;

документы об отсутствии обременений (если потребует сервисный центр: информация об аресте/залоге проверяется по реестрам).

Автомобиль обязательно подается на осмотр, где проверяют идентификационные номера и фиксируют техническое состояние - рассказывает адвокат.

Налоги при переоформлении авто: когда и сколько придется уплатить

Здесь важно различать два блока: пенсионный сбор при первой регистрации и налоги с дохода от продажи авто. Пенсионный сбор (первая регистрация авто на территории Украины): уплачивается покупателем при первой постановке легкового авто на учет, но не при каждом переоформлении между физлицами, если авто уже было зарегистрировано в Украине. Налоги с дохода от продажи авто (для физлиц): облагается налогом доход продавца, а не сам факт перерегистрации - отмечает Ясько.

Он сообщил, что ставки пенсионного сбора в 2025 году следующие:

3% - если стоимость авто не превышает 499 620 гривен;

4% - если стоимость от 499 620 до 878 120 гривен;

5% - если стоимость свыше 878 120 гривен.

Для электромобилей пенсионный сбор при первой регистрации не взимается - добавляет адвокат.

Также с 1 декабря 2024 года действуют следующие правила для легковых автомобилей в течение одного календарного года при перепродаже авто:

продажа первого авто - 0% НДФЛ, но военный сбор 5% все равно уплачивается;

продажа второго авто - 5% НДФЛ + 5% военный сбор от суммы дохода;

продажа третьего и каждого последующего -18% НДФЛ + 5% военный сбор (всего до 23%).

Таким образом покупатель обычно платит официальные платежи сервисного центра и, при первой регистрации, пенсионный сбор. Продавец уплачивает НДФЛ (0, 5 или 18%) и 5% военного сбора в зависимости от того, какое по счету авто продается в текущем году - подчеркивает Ясько.

Плюсы и минусы разных методов оформления

Ясько приводит различные плюсы и минусы методов оформления. Например, плюсы сервисного центра МВД: можно оформить любое авто, полная проверка и консультация специалиста, минимум цифровых рисков. Минусы: очереди (хотя работают по записи), затрата времени, необходимость личного присутствия.

Плюсы "Дії": скорость (около 15–20 мин на этапе создания сделки), меньше бюрократии, часть данных подтягивается автоматически. Минусы: зависимость от корректной работы сервиса, технические требования к сторонам (КЭП, наличие приложения), ограничения по типу ситуаций.

