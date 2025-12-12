Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Киев • УНН
Адвокат Игорь Ясько рассказал о двух способах переоформления авто в Украине: офлайн в сервисном центре МВД и онлайн через "Дію". Он детализировал стоимость, необходимые документы, налоги и сборы, а также преимущества и недостатки каждого метода.
Переоформить автомобиль в Украине можно двумя способами: офлайн в сервисном центре Министерства внутренних дел, или онлайн через сервис "Дія". В комментарии УНН адвокат юридической компании "Winner" Игорь Ясько рассказал, сколько стоит услуга, какие необходимы документы, а также привел плюсы и минусы разных методов.
Переоформление авто: где проводят процедуру и основные способы
Переоформить авто в 2025 году можно либо офлайн в сервисном центре МВД, либо онлайн через "Дію", а стоимость состоит из официальных платежей сервисного центра, возможного пенсионного сбора и налогов с продажи
Где и какими способами переоформляют авто:
- территориальные сервисные центры МВД: классический вариант, требуется физическое присутствие сторон и авто, проводится осмотр, проверка номеров и документов, выдают новый техпаспорт и при необходимости новые номера;
- онлайн через “Дію”: работает восстановленная услуга перерегистрации, договор купли-продажи формируется в приложении, а новый техпаспорт и, при необходимости, номера можно получить в сервисном центре или по почте.
Авторынок ЕС вырос на 5,8% в октябре: электрокары популярны, несмотря на падение продаж Tesla25.11.25, 14:13 • 2193 просмотра
Сколько стоит переоформление авто: официальные платежи и дополнительные расходы
Ясько приводит базовые официальные платежи за перерегистрацию легкового автомобиля (без учета пенсионного сбора и налогов), в частности:
- административный сбор - ориентировочно 350 гривен;
- бланк свидетельства о регистрации (техпаспорт) - ориентировочно 486–606 гривен (зависит от перечня услуг и обновленных тарифов);
- номерные знаки (если меняются) - около 350 гривен;
В сумме стандартная перерегистрация легкового автомобиля в 2025 году без пенсионного сбора стоит примерно 1 100 - 1 300 гривен
В "Дія" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать11.12.25, 10:33 • 2222 просмотра
Однако, по его словам, дополнительными расходами могут быть:
- услуги посредников/автосалона/брокера (оформление “под ключ”) - договорная сумма, часто от нескольких тысяч гривен;
- дополнительный экспертный осмотр или расширенная экспертиза, если есть сомнения относительно номеров кузова/двигателя;
- страхование (если оформляется сразу) - стоимость зависит от полиса ОСАГО/КАСКО.
Документы для переоформления авто: что нужно подготовить
Адвокат объясняет, что обычно для переоформления авто необходимо подготовить:
- паспорт и РНОКПП (карточка налогоплательщика) продавца и покупателя или ID-карта с выпиской;
- свидетельство о регистрации авто (техпаспорт);
- документ, подтверждающий право собственности/основание переоформления: договор купли-продажи, договор дарения, решение суда и т.д. (в случае “Дії” электронный договор формируется в сервисе);
- квитанции об уплате административного сбора, стоимости бланка техпаспорта, номерных знаков и, при необходимости, сбора в Пенсионный фонд;
- документы об отсутствии обременений (если потребует сервисный центр: информация об аресте/залоге проверяется по реестрам).
Автомобиль обязательно подается на осмотр, где проверяют идентификационные номера и фиксируют техническое состояние
Как проверить подлинность свидетельства о регистрации авто: МВД озвучило советы04.11.25, 14:09 • 2224 просмотра
Налоги при переоформлении авто: когда и сколько придется уплатить
Здесь важно различать два блока: пенсионный сбор при первой регистрации и налоги с дохода от продажи авто. Пенсионный сбор (первая регистрация авто на территории Украины): уплачивается покупателем при первой постановке легкового авто на учет, но не при каждом переоформлении между физлицами, если авто уже было зарегистрировано в Украине. Налоги с дохода от продажи авто (для физлиц): облагается налогом доход продавца, а не сам факт перерегистрации
Он сообщил, что ставки пенсионного сбора в 2025 году следующие:
- 3% - если стоимость авто не превышает 499 620 гривен;
- 4% - если стоимость от 499 620 до 878 120 гривен;
- 5% - если стоимость свыше 878 120 гривен.
Для электромобилей пенсионный сбор при первой регистрации не взимается
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком30.10.25, 13:00 • 84937 просмотров
Также с 1 декабря 2024 года действуют следующие правила для легковых автомобилей в течение одного календарного года при перепродаже авто:
- продажа первого авто - 0% НДФЛ, но военный сбор 5% все равно уплачивается;
- продажа второго авто - 5% НДФЛ + 5% военный сбор от суммы дохода;
- продажа третьего и каждого последующего -18% НДФЛ + 5% военный сбор (всего до 23%).
Таким образом покупатель обычно платит официальные платежи сервисного центра и, при первой регистрации, пенсионный сбор. Продавец уплачивает НДФЛ (0, 5 или 18%) и 5% военного сбора в зависимости от того, какое по счету авто продается в текущем году
Плюсы и минусы разных методов оформления
Ясько приводит различные плюсы и минусы методов оформления. Например, плюсы сервисного центра МВД: можно оформить любое авто, полная проверка и консультация специалиста, минимум цифровых рисков. Минусы: очереди (хотя работают по записи), затрата времени, необходимость личного присутствия.
Плюсы "Дії": скорость (около 15–20 мин на этапе создания сделки), меньше бюрократии, часть данных подтягивается автоматически. Минусы: зависимость от корректной работы сервиса, технические требования к сторонам (КЭП, наличие приложения), ограничения по типу ситуаций.
Почти 185 тысяч транспортных средств продано через "Дію" с начала 2025 года - МВД30.11.25, 17:11 • 6253 просмотра