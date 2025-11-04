Как проверить подлинность свидетельства о регистрации авто: МВД озвучило советы

Украинцам рассказали, каким образом проверить свидетельство о регистрации транспортного средства на подлинность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

Как отметили в МВД, современные свидетельства имеют многоуровневую защиту - лазерную гравировку, специальную краску, голограмму и QR-код, который ведет к официальному онлайн-сервису. Благодаря этим элементам подделка документа практически невозможна.

Однако если свидетельство о регистрации транспортного средства было выдано до 2013 года, часть информации может не отображаться онлайн. В таких случаях рекомендуют обратиться в любой сервисный центр МВД и обменять документ на современный образец.

После этого данные появятся в Кабинете водителя и приложении "Дія". В то же время старые документы остаются действительными, но их можно обновить по желанию для большего удобства.

Напомним

Как сообщал УНН ранее, по состоянию на конец октября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 2 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это на 43% больше с начала полномасштабной войны.