Як перевірити справжність свідоцтва про реєстрацію авто: МВС озвучило поради

Українцям розповіли, яким чином перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на справжність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Як зазначили в МВС, сучасні свідоцтва мають багаторівневий захист - лазерне гравіювання, спеціальну фарбу, голограму та QR-код, який веде до офіційного онлайн-сервісу. Завдяки цим елементам підробка документу є практично неможливою.

Однак якщо свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу було видане до 2013 року, частина інформації може не відображатись онлайн. У таких випадках рекомендують звернутися до будь-якого сервісного центру МВС і обміняти документ на сучасний зразок.

Після цього дані з’являться у Кабінеті водія та застосунку "Дія". Водночас старі документи залишаються дійсними, але їх можна оновити за бажанням для більшої зручності.

Нагадаємо

