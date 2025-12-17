"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга

Первый трейлер к будущему фильму Стивена Спилберга "День раскрытия" (Disclosure Day) уже вышел и оставит у вас больше вопросов, чем ответов на то, что именно происходит, пишет The Verge, передает УНН.

Детали

"Нельзя отрицать, что с телеведущей из Канзас-Сити (Эмили Блант) происходит что-то странное: в новом трейлере "Дня раскрытия" она впадает в странный транс в прямом эфире. Странные щелчки, исходящие из ее рта, звучат нечеловечески и тревожат всех зрителей, потому что кажется, что у нее может быть припадок", - отмечает издание.

Но, как отмечается, "женщина кажется гораздо более... собранной в присутствии таинственного мужчины (Джош О'Коннор), который утверждает, что знает правду и хочет поделиться ею со всеми, кто живет на Земле".

"То, как он, кажется, способен создавать круги на полях, просто стоя в поле, намекает на то, что здесь происходят инопланетные выходки, но мы не будем знать наверняка, пока фильм не выйдет на экраны 12 июня 2026 года", - указывает издание.

Появился трейлер «Проекта „Аве, Мария“»: Райан Гослинг снялся в новом научно-фантастическом триллере