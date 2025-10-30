Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком

Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2026 год, которым, в частности, дала поручение Кабинету министров рассмотреть возможность продлить до конца 2026 года налоговые льготы для ввоза электрокаров. Нардепы прогнозируют, что поправка будет отклонена, а потому импорт электрокаров будет облагаться налогом на общих условиях.

Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий в комментарии УНН рассказал, что в случае отмены льгот, цена на электромобили может подскочить до 40% и рынок таких автомобилей упадет до 30%.

Детали

Еще в 2017 году Верховная Рада приняла закон, которым освобождались от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

То есть электромобили освобождались от уплаты пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%).

Единственным дополнительным расходом остается акциз, равный 1 евро за киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Эта норма должна была действовать до конца 2018 года, однако Рада неоднократно продлевала этот льготный период. В частности, в 2024 году парламентарии продлили до 1 января 2026 года действие налоговой льготы.

22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2026 год. В частности, нардепы поддержали поправку №1061, которой предлагается продлить действие льготного налогообложения до 1 января 2027 года, хотя эта поправка и была отклонена профильным комитетом.

Однако, стоит отметить, что это не окончательное решение, а лишь предложения правительству по формированию бюджета на следующий год. То есть, именно правительство будет решать, будет ли внесена указанная поправка ко второму чтению, или нет.

Нардепы прогнозируют, что поправка будет отклонена Министерством финансов.

"Это поручение правительству. То есть это еще не считается принятым окончательным, еще в ноябре Правительство должно подать финальный текст в ноябре", - сообщал нардеп Ярослав Железняк.

Как рассказал Станислав Бучацкий в комментарии УНН, то количество электроавтомобилей, которое по состоянию на сегодня привозят, покупают, перепродают и то количество электромобилей, которое есть в целом в Украине, оно есть именно потому и благодаря, что есть так называемая "нулевая растаможка", то есть отсутствие НДС, пошлины и сниженный акциз привели к таким количествам, к таким объемам и такому размеру рынка.

Поэтому сказать, что бюджет теряет средства на нулевом налогообложении трудно. Если предположить, что в месяц привозят 10 тыс. электромобилей, то если были бы налоги, то, наверное, это количество было бы значительно меньше. Наверное, бы столько машин не привозили - говорит Бучацкий.

Он заявил, что не готов назвать, сколько теряет бюджет на льготной растаможке, потому что никто нормальных экономических расчетов не проводил.

По его словам, вопрос того, сколько бюджет может получить после отмены льгот нужно связывать с тем, приведет ли это к падению рынка.

Собственно да, бюджет сможет получить только тогда, если эти электромобили продолжат привозить в каких-то тех, или иных объемах. Очевидно, что такое количество (электромобилей в Украине - ред.) по состоянию на сейчас именно благодаря этой нулевой растаможке. Когда ее отменят, вернее, когда просто автоматически начнет начисляться НДС, автомобили подорожают. Как минимум будет начисляться 20% НДС, плюс сопутствующие расходы будут в связи с этим. По моему мнению, где-то минимум 30%, а то и 40% цена электромобилей с нового года подорожает. Соответственно, более дорогая цена - меньше интерес, и, соответственно, - падение рынка где-то на 30-40%. 20% - это, наверное, минимум, а так, объективно где-то 30-40%. Вопрос также, а какие машины будут привозить, потому что может быть такое, что люди, имея деньги на руках, с учетом этого дополнительного НДС уже будут покупать просто более дешевые электромобили, а не более новые, а потому мы потеряем еще и на качестве этих автомобилей - добавляет Бучацкий.

Эксперт добавляет, что трудно сказать, сколько получит бюджет, в случае отклонения поправки.

Мы это увидим уже на практике с нового года, если НДС вернут, мы будем понимать. Наверное, какую-то сумму получит, но тут опять же вопрос, если люди будут понимать, что они хотели купить электромобиль, чтобы сэкономить, потому что, в первую очередь, электромобили покупают, чтобы сэкономить, не выберут ли они вместо этого, например, авто с двигателем внутреннего сгорания, а не будут покупать электромобили. Соответственно, эта частичка может просто отказаться от идеи покупки именно "электрички" - отмечает Бучацкий.

Он подчеркивает, что, по его мнению, не обязательно, чтобы растаможка на электромобили была абсолютно нулевой, но должна быть какая-то рациональная формула.

"Не просто бездумно вернуть начисление НДС. Это же не вопрос только электромобилей, на это все надо смотреть шире, потому что автомобили, в принципе, у нас, по моему мнению, довольно нелогично облагаются налогом, и этот вопрос надо было бы комплексно проработать и ввести адекватные условия, наверное, на все автомобили, независимо, то ли "электричка", то ли ДВС. Если ничего не сделать, то просто с нового года начнет начисляться НДС и, наверное, это отразится на рынке, наверное, будет падение рынка, наверное, будет меньше импорта электромобилей, наверное, люди переключатся на ДВС. И не факт, что это будет полезно на самом деле через определенный период для бюджета, для страны", - резюмировал Бучацкий.

