$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 2418 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 3872 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 6182 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 12369 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 15782 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 14027 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 19002 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27402 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44527 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44887 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 27844 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 22379 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 34275 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 15797 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 14718 просмотра
публикации
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 2418 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 14958 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 94329 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 83326 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 69714 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Александр Сырский
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Польша
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 29166 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 37107 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 62052 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 66335 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 47308 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Шахед-136

Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком

Киев • УНН

 • 2428 просмотра

Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2026 год, поручив Кабмину рассмотреть продление налоговых льгот для электрокаров. Эксперты прогнозируют подорожание электромобилей до 40% и падение рынка на 30% в случае отмены льгот.

Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком

Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2026 год, которым, в частности, дала поручение Кабинету министров рассмотреть возможность продлить до конца 2026 года налоговые льготы для ввоза электрокаров. Нардепы прогнозируют, что поправка будет отклонена, а потому импорт электрокаров будет облагаться налогом на общих условиях.

Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий в комментарии УНН рассказал, что в случае отмены льгот, цена на электромобили может подскочить до 40% и рынок таких автомобилей упадет до 30%. 

Детали 

Еще в 2017 году Верховная Рада приняла закон, которым освобождались от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. 

То есть электромобили освобождались от уплаты пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%).

Единственным дополнительным расходом остается акциз, равный 1 евро за киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки16.09.25, 17:45 • 3284 просмотра

Эта норма должна была действовать до конца 2018 года, однако Рада неоднократно продлевала этот льготный период. В частности, в 2024 году парламентарии продлили до 1 января 2026 года действие налоговой льготы. 

22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2026 год. В частности, нардепы поддержали поправку №1061, которой предлагается продлить действие льготного налогообложения до 1 января 2027 года, хотя эта поправка и была отклонена профильным комитетом. 

Однако, стоит отметить, что это не окончательное решение, а лишь предложения правительству по формированию бюджета на следующий год. То есть, именно правительство будет решать, будет ли внесена указанная поправка ко второму чтению, или нет. 

Нардепы прогнозируют, что поправка будет отклонена Министерством финансов. 

"Это поручение правительству. То есть это еще не считается принятым окончательным, еще в ноябре Правительство должно подать финальный текст в ноябре", - сообщал нардеп Ярослав Железняк. 

Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели22.10.25, 11:35 • 26826 просмотров

Как рассказал Станислав Бучацкий в комментарии УНН, то количество электроавтомобилей, которое по состоянию на сегодня привозят, покупают, перепродают и то количество электромобилей, которое есть в целом в Украине, оно есть именно потому и благодаря, что есть так называемая "нулевая растаможка", то есть отсутствие НДС, пошлины и сниженный акциз привели к таким количествам, к таким объемам и такому размеру рынка.

Поэтому сказать, что бюджет теряет средства на нулевом налогообложении трудно. Если предположить, что в месяц привозят 10 тыс. электромобилей, то если были бы налоги, то, наверное, это количество было бы значительно меньше. Наверное, бы столько машин не привозили

- говорит Бучацкий. 

Он заявил, что не готов назвать, сколько теряет бюджет на льготной растаможке, потому что никто нормальных экономических расчетов не проводил.

По его словам, вопрос того, сколько бюджет может получить после отмены льгот нужно связывать с тем, приведет ли это к падению рынка. 

Собственно да, бюджет сможет получить только тогда, если эти электромобили продолжат привозить в каких-то тех, или иных объемах. Очевидно, что такое количество (электромобилей в Украине - ред.) по состоянию на сейчас именно благодаря этой нулевой растаможке. Когда ее отменят, вернее, когда просто автоматически начнет начисляться НДС, автомобили подорожают. Как минимум будет начисляться 20% НДС, плюс сопутствующие расходы будут в связи с этим. По моему мнению, где-то минимум 30%, а то и 40% цена электромобилей с нового года подорожает. Соответственно, более дорогая цена - меньше интерес, и, соответственно, - падение рынка где-то на 30-40%. 20% - это, наверное, минимум, а так, объективно где-то 30-40%. Вопрос также, а какие машины будут привозить, потому что может быть такое, что люди, имея деньги на руках, с учетом этого дополнительного НДС уже будут покупать просто более дешевые электромобили, а не более новые, а потому мы потеряем еще и на качестве этих автомобилей

- добавляет Бучацкий. 

Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование28.10.25, 08:47 • 2762 просмотра

Эксперт добавляет, что трудно сказать, сколько получит бюджет, в случае отклонения поправки. 

Мы это увидим уже на практике с нового года, если НДС вернут, мы будем понимать. Наверное, какую-то сумму получит, но тут опять же вопрос, если люди будут понимать, что они хотели купить электромобиль, чтобы сэкономить, потому что, в первую очередь, электромобили покупают, чтобы сэкономить, не выберут ли они вместо этого, например, авто с двигателем внутреннего сгорания, а не будут покупать электромобили. Соответственно, эта частичка может просто отказаться от идеи покупки именно "электрички"

- отмечает Бучацкий. 

Он подчеркивает, что, по его мнению, не обязательно, чтобы растаможка на электромобили была абсолютно нулевой, но должна быть какая-то рациональная формула. 

Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года23.10.25, 10:24 • 2067 просмотров

"Не просто бездумно вернуть начисление НДС. Это же не вопрос только электромобилей, на это все надо смотреть шире, потому что автомобили, в принципе, у нас, по моему мнению, довольно нелогично облагаются налогом, и этот вопрос надо было бы комплексно проработать и ввести адекватные условия, наверное, на все автомобили, независимо, то ли "электричка", то ли ДВС. Если ничего не сделать, то просто с нового года начнет начисляться НДС и, наверное, это отразится на рынке, наверное, будет падение рынка, наверное, будет меньше импорта электромобилей, наверное, люди переключатся на ДВС. И не факт, что это будет полезно на самом деле через определенный период для бюджета, для страны", - резюмировал Бучацкий. 

Украинский автопарк пополнился 56 тыс. электромобилей за девять месяцев: где больше всего было регистраций22.10.25, 13:57 • 2589 просмотров

Павел Башинский

ЭкономикапубликацииАвто
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина