Тесла Модель Y

Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, из которых 55% составили электромобили. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года

Более трети из 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, пополнивших украинский автопарк в сентябре 2025 года, составляют автомобили с пробегом до 5 лет. Значительная их часть – электромобили. Об этом говорится в отчете Укравтопром, передает УНН.

Подробности

В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. В целом украинский автопарк в прошлом месяце пополнили 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Как указывается в отчете, наибольшую долю в сегменте импортированных легковых автомобилей заняли электромобили – 55%.

Приведено распределение по популярности, в котором уверенное лидерство остается за изделиями компании Tesla.

Отметим, что в общем учете самых популярных авто, за электромобилями, идут:

  • с 31% долей в категории импортированных легковых автомобилей - бензиновые авто
    • около 9% - гибридные;
      • 4% удерживают дизельные;
        • автомашины с ГБО – 1%.

          Сентябрьский ТОП по спросу среди подержанных авто в возрасте до 5 лет выглядит так:

          1. TESLA Model Y - 929 ед.
            1. TESLA Model 3 - 520 ед.
              1. KIA Niro - 353 ед.
                1. NISSAN Rogue - 232 ед.
                  1. HYUNDAI Kona - 231 ед.
                    1. VOLKSWAGEN Tiguan - 191 ед.
                      1. MAZDA CX5 - 189 ед.
                        1. AUDI E-Tron Sportback - 177 ед.
                          1. FORD Escape - 153 ед.

                            Напомним

                            Tesla зафиксировала рекордный доход в третьем квартале 2025 года, достигнув 28,1 миллиарда долларов, что превысило прогнозы Уолл-стрит. Впрочем, прибыль компании Илона Маска оказалась ниже ожиданий аналитиков.

                            Игорь Тележников

