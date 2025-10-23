Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года
Киев • УНН
В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, из которых 55% составили электромобили. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.
Более трети из 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, пополнивших украинский автопарк в сентябре 2025 года, составляют автомобили с пробегом до 5 лет. Значительная их часть – электромобили. Об этом говорится в отчете Укравтопром, передает УНН.
Подробности
В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. В целом украинский автопарк в прошлом месяце пополнили 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Как указывается в отчете, наибольшую долю в сегменте импортированных легковых автомобилей заняли электромобили – 55%.
Приведено распределение по популярности, в котором уверенное лидерство остается за изделиями компании Tesla.
Отметим, что в общем учете самых популярных авто, за электромобилями, идут:
- с 31% долей в категории импортированных легковых автомобилей - бензиновые авто
- около 9% - гибридные;
- 4% удерживают дизельные;
- автомашины с ГБО – 1%.
Сентябрьский ТОП по спросу среди подержанных авто в возрасте до 5 лет выглядит так:
- TESLA Model Y - 929 ед.
- TESLA Model 3 - 520 ед.
- KIA Niro - 353 ед.
- NISSAN Rogue - 232 ед.
- HYUNDAI Kona - 231 ед.
- VOLKSWAGEN Tiguan - 191 ед.
- MAZDA CX5 - 189 ед.
- AUDI E-Tron Sportback - 177 ед.
- FORD Escape - 153 ед.
Напомним
Tesla зафиксировала рекордный доход в третьем квартале 2025 года, достигнув 28,1 миллиарда долларов, что превысило прогнозы Уолл-стрит. Впрочем, прибыль компании Илона Маска оказалась ниже ожиданий аналитиков.