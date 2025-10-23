Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года

Более трети из 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, пополнивших украинский автопарк в сентябре 2025 года, составляют автомобили с пробегом до 5 лет. Значительная их часть – электромобили. Об этом говорится в отчете Укравтопром, передает УНН.

Подробности

В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. В целом украинский автопарк в прошлом месяце пополнили 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Как указывается в отчете, наибольшую долю в сегменте импортированных легковых автомобилей заняли электромобили – 55%.

Приведено распределение по популярности, в котором уверенное лидерство остается за изделиями компании Tesla.

Отметим, что в общем учете самых популярных авто, за электромобилями, идут:

с 31% долей в категории импортированных легковых автомобилей - бензиновые авто

около 9% - гибридные;

4% удерживают дизельные;

автомашины с ГБО – 1%.

Сентябрьский ТОП по спросу среди подержанных авто в возрасте до 5 лет выглядит так:

TESLA Model Y - 929 ед. TESLA Model 3 - 520 ед. KIA Niro - 353 ед. NISSAN Rogue - 232 ед. HYUNDAI Kona - 231 ед. VOLKSWAGEN Tiguan - 191 ед. MAZDA CX5 - 189 ед. AUDI E-Tron Sportback - 177 ед. FORD Escape - 153 ед.

Напомним

Tesla зафиксировала рекордный доход в третьем квартале 2025 года, достигнув 28,1 миллиарда долларов, что превысило прогнозы Уолл-стрит. Впрочем, прибыль компании Илона Маска оказалась ниже ожиданий аналитиков.