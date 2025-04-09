СМИ: Маск надеется, что в следующем году Tesla начнет продажи человекоподобных роботов Optimus

Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажу своего гуманоидного робота Optimus до конца 2025 года. также он надеется, что к концу этого года ожидается, что роботы начнут выполнять задачи на заводах.