Kia планирует увеличить продажи электромобилей в Европе до более 60% к 2030 году из-за пошлин США. Компания намерена увеличить годовые продажи в США до 1,2 млн авто к 2033 году.
Южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления бизнеса в россии после завершения войны в Украине и снятия санкций, поскольку рф остается важным рынком.
На Столичном шоссе в Киеве автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. Два человека погибли, четверо травмированы, среди пострадавших двое детей.
Украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год, зарегистрировано более 51,7 тысяч авто. VW ID.4 стал лидером среди новых электрокаров, а NISSAN Leaf - среди подержанных.
На трассе Одесса-Рени водитель Hyundai во время обгона автобуса столкнулся со встречным Ford, который затем врезался в автобус. Два человека из Ford госпитализированы, движение на участке затруднено.
На трассе Ван-Эрчиш из-за тумана и гололеда произошла массовая авария с участием 30 транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, 51 получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии.
В ноябре в Украине зарегистрировано 3742 электромобиля, что на 13% меньше чем в прошлом году. Среди новых лидирует HONDA M-NV, а среди подержанных - Nissan Leaf.
Компания Hyundai объявила об отзыве более 225 000 автомобилей моделей Santa Fe и Elantra. Причиной стала неисправность камеры заднего вида, которая может перестать отображать изображение на центральном экране.
44% импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в октябре были электромобилями. Tesla Model Y и Model 3 стали самыми популярными моделями среди подержанных электрокаров.
На трассе между селами Фурсы и Трушки произошло ДТП с участием Hyundai и грузовика-мусоровоза. 56-летний пассажир грузовика получил перелом руки и был госпитализирован.
в Броварском районе автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которая загорелась. В результате аварии погибли два человека, также трое пострадавших.
Пограничники остановили два автомобиля, которыми супруги пытались незаконно вывезти семерых мужчин призывного возраста в Молдову. Организатором схемы был админ телеграмм-канала, который получал от 80 до 120 тыс. грн за каждого "клиента".
В июле доля авто с традиционными двигателями на рынке новых легковушек в Украине сократилась до 63,1%. Выросла популярность гибридов и электромобилей, а лидером среди бензиновых моделей стала MAZDA CX5.
4 июля 22-летний водитель "Mercedes" получил травмы и был госпитализирован после того, как не предоставил преимущество в движении автомобилю "Hyundai" в селе Жорновка Киевской области, что привело к столкновению.
Грузовик потерял колесо во время движения по мосту Патона в Киеве, повредив другой автомобиль, но сообщений о пострадавших не поступало.
Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажу своего гуманоидного робота Optimus до конца 2025 года. также он надеется, что к концу этого года ожидается, что роботы начнут выполнять задачи на заводах.
Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.
Восемь подростков в возрасте 15-17 лет были ранены во время стрельбы на автобусной остановке в Филадельфии. Их расстреляли трое мужчин, которые скрылись с места происшествия.
Военный и его сообщник предстанут перед судом за продажу двух автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, с целью личной наживы.
Количество угонов автомобилей в Украине в 2023 году вернулось к довоенному уровню: было угнано 1278 автомобилей, что близко к 1148 угнанным в 2021 году, но намного меньше, чем рекордные 12448 угнанных в 2022 году на фоне российского вторжения.
В январе 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% превысило уровень покупки автомобилей в январе 2023 года.