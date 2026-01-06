Hyundai представила нового гуманоидного робота Atlas для автозаводов
Киев • УНН
Hyundai Motor Co. через Boston Dynamics представила обновленную версию робота Atlas на CES, предназначенную для интеграции в производство на автозаводах. Он способен поднимать до 50 кг и работать в экстремальных температурах.
Компания Hyundai Motor Co. через свое подразделение Boston Dynamics представила обновленную версию человекоподобного робота Atlas на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Новая разработка предназначена для полной интеграции в производственные процессы на автомобильных заводах, в частности на предприятии в Саванне, штат Джорджия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Робот Atlas получил манипуляторы человеческого размера с тактильными сенсорами и суставы с полным радиусом вращения. Это позволяет ему поднимать грузы весом до 50 кг и стабильно работать в экстремальных температурных условиях - от -20°C до 40°C.
Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT01.01.26, 09:00 • 7715 просмотров
Hyundai планирует постепенное внедрение технологии:
- 2028 год: начало работы на заводах для выполнения монотонных задач, таких как сортировка и расположение компонентов.
- 2030 год: привлечение роботов к сложным сборочным операциям непосредственно на линиях.
Стратегия и конкуренция
Южнокорейский гигант намерен наладить массовое производство до 30 000 роботов ежегодно на базе нового завода в США. Председатель правления Чон Ыйсон подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта является критически важным для сохранения конкурентоспособности.
Этот шаг ставит Hyundai в прямую конкуренцию с другими автопроизводителями:
- Tesla продолжает разработку своего робота Optimus;
- Xpeng уже продемонстрировал собственную модель Iron;
- Toyota объединила усилия с конкурентами для ускорения разработки ИИ-робототехники.
Автоматизация с помощью гуманоидов позволит индустрии существенно сократить расходы на рабочую силу и повысить уровень безопасности в цехах.
Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации05.01.26, 06:05 • 3536 просмотров