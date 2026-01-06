$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 9400 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 29371 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 55527 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 33986 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 37566 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41614 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102461 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70441 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95512 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99674 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Вашингтон
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Hyundai представила нового гуманоидного робота Atlas для автозаводов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Hyundai Motor Co. через Boston Dynamics представила обновленную версию робота Atlas на CES, предназначенную для интеграции в производство на автозаводах. Он способен поднимать до 50 кг и работать в экстремальных температурах.

Hyundai представила нового гуманоидного робота Atlas для автозаводов

Компания Hyundai Motor Co. через свое подразделение Boston Dynamics представила обновленную версию человекоподобного робота Atlas на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Новая разработка предназначена для полной интеграции в производственные процессы на автомобильных заводах, в частности на предприятии в Саванне, штат Джорджия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Робот Atlas получил манипуляторы человеческого размера с тактильными сенсорами и суставы с полным радиусом вращения. Это позволяет ему поднимать грузы весом до 50 кг и стабильно работать в экстремальных температурных условиях - от -20°C до 40°C.

Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT01.01.26, 09:00 • 7715 просмотров

Hyundai планирует постепенное внедрение технологии:

  • 2028 год: начало работы на заводах для выполнения монотонных задач, таких как сортировка и расположение компонентов.
    • 2030 год: привлечение роботов к сложным сборочным операциям непосредственно на линиях.

      Стратегия и конкуренция

      Южнокорейский гигант намерен наладить массовое производство до 30 000 роботов ежегодно на базе нового завода в США. Председатель правления Чон Ыйсон подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта является критически важным для сохранения конкурентоспособности.

      Этот шаг ставит Hyundai в прямую конкуренцию с другими автопроизводителями:

      • Tesla продолжает разработку своего робота Optimus;
        • Xpeng уже продемонстрировал собственную модель Iron;
          • Toyota объединила усилия с конкурентами для ускорения разработки ИИ-робототехники.

            Автоматизация с помощью гуманоидов позволит индустрии существенно сократить расходы на рабочую силу и повысить уровень безопасности в цехах. 

            Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации05.01.26, 06:05 • 3536 просмотров

            Степан Гафтко

            ТехнологииАвто
            Техника
            Джорджия (штат США)
            Тесла, Инк.
            Лас-Вегас
            Bloomberg L.P.
            Hyundai
            Toyota