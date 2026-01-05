Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации

Исполнительный директор Hyundai Motor Co. Чон Ыйсон в своем новогоднем обращении спрогнозировал чрезвычайно сложный период для мировой автомобильной промышленности. Среди главных угроз он назвал торговую напряженность, геополитические конфликты и усиление конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Компания уже ощутила значительные финансовые потери из-за торговой политики администрации Дональда Трампа. Введение 15% пошлины на автомобили корейского производства стоило Hyundai около 1,2 миллиарда долларов только за третий квартал прошлого года. Дополнительным вызовом стал иммиграционный рейд на завод в США, что задержит строительство нового предприятия как минимум на несколько месяцев.

Это будет год, когда кризисные факторы, о которых мы давно беспокоились, станут реальностью – сказал Чон.

Наверстывание в сфере искусственного интеллекта

Чон признал, что компания сейчас отстает от мировых лидеров в разработке искусственного интеллекта, и призвал к масштабным инвестициям и партнерствам.

Если холодно посмотреть на реальность, ведущие мировые компании уже обеспечили себе доминирующее положение в этой области благодаря инвестициям на сумму сотни триллионов вон, но возможностей, которые мы имеем сейчас, еще недостаточно – подчеркнул он.

Несмотря на это, глава Hyundai видит преимущество компании в сочетании ИИ с физическими объектами: "Поскольку фокус смещается в сторону физического искусственного интеллекта, ценность наших движущихся объектов, таких как автомобили и роботы, а также данных наших производственных процессов будет становиться все более редкой. Это мощное оружие, уникальное для нас, которое крупные технологические компании не могут легко имитировать".

В течение следующих пяти лет Hyundai планирует инвестировать 125 триллионов вон в новые технологии, включая робототехнику и автономное вождение. В частности, совместное предприятие Motional готовится к коммерческому запуску беспилотных такси Ioniq 5 в Лас-Вегасе уже к концу 2026 года.

