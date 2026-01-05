Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 16192 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 30041 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 50941 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 36521 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 47987 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 54765 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 60030 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56312 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51417 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66898 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина подготовится к обоим вариантам – дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе4 января, 18:10 • 4960 просмотра
В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада4 января, 18:35 • 5638 просмотра
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"Video4 января, 18:50 • 10604 просмотра
Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии4 января, 19:05 • 3372 просмотра
Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях4 января, 20:17 • 4608 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 97413 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 116066 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 125161 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 261025 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 196956 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Тайсон Фьюри
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Иран
Украина
Дания
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 14754 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 12820 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 14550 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 24536 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 71626 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Золото

Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Исполнительный директор Hyundai Motor Co. Чон Ыйсон спрогнозировал чрезвычайно сложный период для мировой автомобильной промышленности из-за торговой напряженности, геополитических конфликтов и усиления конкуренции. Компания планирует инвестировать 125 триллионов вон в новые технологии в течение следующих пяти лет.

Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации

Исполнительный директор Hyundai Motor Co. Чон Ыйсон в своем новогоднем обращении спрогнозировал чрезвычайно сложный период для мировой автомобильной промышленности. Среди главных угроз он назвал торговую напряженность, геополитические конфликты и усиление конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания уже ощутила значительные финансовые потери из-за торговой политики администрации Дональда Трампа. Введение 15% пошлины на автомобили корейского производства стоило Hyundai около 1,2 миллиарда долларов только за третий квартал прошлого года. Дополнительным вызовом стал иммиграционный рейд на завод в США, что задержит строительство нового предприятия как минимум на несколько месяцев.

Это будет год, когда кризисные факторы, о которых мы давно беспокоились, станут реальностью

– сказал Чон.

Наверстывание в сфере искусственного интеллекта

Чон признал, что компания сейчас отстает от мировых лидеров в разработке искусственного интеллекта, и призвал к масштабным инвестициям и партнерствам.

Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters29.12.25, 15:27 • 12355 просмотров

Если холодно посмотреть на реальность, ведущие мировые компании уже обеспечили себе доминирующее положение в этой области благодаря инвестициям на сумму сотни триллионов вон, но возможностей, которые мы имеем сейчас, еще недостаточно

– подчеркнул он.

Несмотря на это, глава Hyundai видит преимущество компании в сочетании ИИ с физическими объектами: "Поскольку фокус смещается в сторону физического искусственного интеллекта, ценность наших движущихся объектов, таких как автомобили и роботы, а также данных наших производственных процессов будет становиться все более редкой. Это мощное оружие, уникальное для нас, которое крупные технологические компании не могут легко имитировать".

В течение следующих пяти лет Hyundai планирует инвестировать 125 триллионов вон в новые технологии, включая робототехнику и автономное вождение. В частности, совместное предприятие Motional готовится к коммерческому запуску беспилотных такси Ioniq 5 в Лас-Вегасе уже к концу 2026 года. 

Hyundai дебютирует с новым дизайном электромобиля IONIQ 311.12.25, 09:29 • 3940 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаАвто
Новый год
Санкции
Техника
Обыск
Лас-Вегас
Bloomberg L.P.
Hyundai
Дональд Трамп
Соединённые Штаты