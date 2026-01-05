Голова Hyundai попереджає про кризовий рік для автопрому та закликає до ШІ-трансформації

Виконавчий директор Hyundai Motor Co. Чун Ейсун спрогнозував надзвичайно складний період для світової автомобільної промисловості через торговельну напруженість, геополітичні конфлікти та посилення конкуренції. Компанія планує інвестувати 125 трильйонів вон у нові технології протягом наступних п'яти років.

Виконавчий директор Hyundai Motor Co. Чун Ейсун у своєму новорічному зверненні спрогнозував надзвичайно складний період для світової автомобільної промисловості. Серед головних загроз він назвав торговельну напруженість, геополітичні конфлікти та посилення конкуренції. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН. Деталі Компанія вже відчула значні фінансові втрати через торговельну політику адміністрації Дональда Трампа. Запровадження 15% мита на автомобілі корейського виробництва коштувало Hyundai близько 1,2 мільярда доларів лише за третій квартал минулого року. Додатковим викликом став імміграційний рейд на завод у США, що затримає будівництво нового підприємства щонайменше на кілька місяців. Це буде рік, коли кризові фактори, про які ми давно хвилювалися, стануть реальністю – сказав Чун. Наздоганяння у сфері штучного інтелекту Чун визнав, що компанія наразі відстає від світових лідерів у розробці штучного інтелекту, і закликав до масштабних інвестицій та партнерств. Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters Якщо холодно подивитися на реальність, провідні світові компанії вже забезпечили собі домінуюче становище в цій галузі завдяки інвестиціям на суму сотні трильйонів вон, але можливостей, які ми маємо зараз, ще недостатньо – підкреслив він. Попри це, голова Hyundai бачить перевагу компанії у поєднанні ШІ з фізичними об'єктами: "Оскільки фокус зміщується в бік фізичного штучного інтелекту, цінність наших рухомих об’єктів, таких як автомобілі та роботи, а також даних наших виробничих процесів ставатиме дедалі рідкіснішою. Це потужна зброя, унікальна для нас, яку великі технологічні компанії не можуть легко імітувати". Протягом наступних п'яти років Hyundai планує інвестувати 125 трильйонів вон у нові технології, включаючи робототехніку та автономне водіння. Зокрема, спільне підприємство Motional готується до комерційного запуску безпілотних таксі Ioniq 5 у Лас-Вегасі вже до кінця 2026 року. Hyundai дебютує з новим дизайном електромобіля IONIQ 3