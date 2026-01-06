Hyundai презентувала нового гуманоїдного робота Atlas для автозаводів

$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 9480 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 29477 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 55666 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 34068 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 37623 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41641 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102514 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70446 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95526 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99683 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 14335 перегляди
Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів ВашингтонаVideo5 січня, 18:52 • 3204 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 5196 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 4252 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 3802 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 14382 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 55668 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 39467 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102515 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160743 перегляди
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 3852 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56041 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50482 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47041 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55135 перегляди
Hyundai презентувала нового гуманоїдного робота Atlas для автозаводів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Hyundai Motor Co. через Boston Dynamics презентувала оновлену версію робота Atlas на CES, призначену для інтеграції у виробництво на автозаводах. Він здатний піднімати до 50 кг та працювати в екстремальних температурах.

Hyundai презентувала нового гуманоїдного робота Atlas для автозаводів

Компанія Hyundai Motor Co. через свій підрозділ Boston Dynamics представила оновлену версію людиноподібного робота Atlas на технологічній виставці CES у Лас-Вегасі. Нова розробка призначена для повної інтеграції у виробничі процеси на автомобільних заводах, зокрема на підприємстві в Саванні, штат Джорджія. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Робот Atlas отримав маніпулятори людського розміру з тактильними сенсорами та суглоби з повним радіусом обертання. Це дозволяє йому піднімати вантажі вагою до 50 кг та стабільно працювати в екстремальних температурних умовах - від -20°C до 40°C.

Дефіцит чіпів загрожує зростанням цін на смартфони та комп'ютери до 20% - FT01.01.26, 09:00 • 7715 переглядiв

Hyundai планує поступове впровадження технології:

  • 2028 рік: початок роботи на заводах для виконання монотонних завдань, таких як сортування та розташування компонентів.
    • 2030 рік: залучення роботів до складних складальних операцій безпосередньо на лініях.

      Стратегія та конкуренція

      Південнокорейський гігант має на меті налагодити масове виробництво до 30 000 роботів щорічно на базі нового заводу в США. Голова правління Чун Ейсун наголосив, що впровадження штучного інтелекту є критично важливим для збереження конкурентоспроможності.

      Цей крок ставить Hyundai у пряму конкуренцію з іншими автовиробниками:

      • Tesla продовжує розробку свого робота Optimus;
        • Xpeng вже продемонстрував власну модель Iron;
          • Toyota об’єднала зусилля з конкурентами для прискорення розробки ШІ-робототехніки.

            Автоматизація за допомогою гуманоїдів дозволить індустрії суттєво скоротити витрати на робочу силу та підвищити рівень безпеки у цехах. 

            Голова Hyundai попереджає про кризовий рік для автопрому та закликає до ШІ-трансформації05.01.26, 06:05 • 3536 переглядiв

            Степан Гафтко

