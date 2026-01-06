Hyundai презентувала нового гуманоїдного робота Atlas для автозаводів
Київ • УНН
Hyundai Motor Co. через Boston Dynamics презентувала оновлену версію робота Atlas на CES, призначену для інтеграції у виробництво на автозаводах. Він здатний піднімати до 50 кг та працювати в екстремальних температурах.
Компанія Hyundai Motor Co. через свій підрозділ Boston Dynamics представила оновлену версію людиноподібного робота Atlas на технологічній виставці CES у Лас-Вегасі. Нова розробка призначена для повної інтеграції у виробничі процеси на автомобільних заводах, зокрема на підприємстві в Саванні, штат Джорджія. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Робот Atlas отримав маніпулятори людського розміру з тактильними сенсорами та суглоби з повним радіусом обертання. Це дозволяє йому піднімати вантажі вагою до 50 кг та стабільно працювати в екстремальних температурних умовах - від -20°C до 40°C.
Hyundai планує поступове впровадження технології:
- 2028 рік: початок роботи на заводах для виконання монотонних завдань, таких як сортування та розташування компонентів.
- 2030 рік: залучення роботів до складних складальних операцій безпосередньо на лініях.
Стратегія та конкуренція
Південнокорейський гігант має на меті налагодити масове виробництво до 30 000 роботів щорічно на базі нового заводу в США. Голова правління Чун Ейсун наголосив, що впровадження штучного інтелекту є критично важливим для збереження конкурентоспроможності.
Цей крок ставить Hyundai у пряму конкуренцію з іншими автовиробниками:
- Tesla продовжує розробку свого робота Optimus;
- Xpeng вже продемонстрував власну модель Iron;
- Toyota об’єднала зусилля з конкурентами для прискорення розробки ШІ-робототехніки.
Автоматизація за допомогою гуманоїдів дозволить індустрії суттєво скоротити витрати на робочу силу та підвищити рівень безпеки у цехах.
