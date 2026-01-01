Дефіцит чіпів загрожує зростанням цін на смартфони та комп'ютери до 20% - FT

Споживачам слід підготуватися до підвищення цін цього року на смартфони, комп'ютери та побутову техніку на цілих 20 відсотків, попереджають аналітики та виробники, на тлі того, як попит на штучний інтелект підвищує вартість чіпів пам'яті, що використовуються в електроніці, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Виробники побутової електроніки, включаючи Dell, Lenovo, Raspberry Pi та Xiaomi, попереджають, що дефіцит мікросхем, імовірно, посилить тиск на витрати та змусить їх підвищити ціни, при цьому аналітики прогнозують підвищення на 5-20 відсотків.

Головний операційний директор Dell Джефф Кларк заявив під час телефонної конференції за підсумками звітного періоду у листопаді, що компанія ніколи не бачила "таких темпів зростання витрат", і це неминуче позначиться на споживачах.

Британський виробник ПК Raspberry Pi назвав тиск на витрати "болючим" і підвищив ціни на комп'ютери в грудні, тоді як Lenovo, найбільший у світі виробник ПК, накопичує запаси чіпів пам'яті та інших критично важливих компонентів, заявив фінансовий директор Вінстон Ченг в інтерв'ю Bloomberg TV у листопаді. Аналітики відзначають, що глобальне розширення центрів обробки даних для забезпечення роботи моделей штучного інтелекту призвело до зростання попиту на передові високошвидкісні чіпи пам'яті, внаслідок чого виробники мікросхем стали менше уваги приділяти дешевшим напівпровідникам, які використовуються в споживчій електроніці.

Це створило дефіцит чіпів динамічної оперативної пам'яті (DRAM), які використовують у всьому, від автомобілів до комп'ютерів, для тимчасового зберігання даних. У результаті компанії накопичують запаси мікросхем, що призводить до зростання цін на напівпровідники.

"Ми вже спостерігаємо повсюдний дефіцит пропозиції, - сказав Деніел Кім, аналітик Macquarie. - Ринок збожеволів, покупці в паніці, намагаючись забезпечити себе достатньою кількістю пам'яті, незалежно від того, скільки вони готові за неї заплатити".

Дослідник ринку TrendForce прогнозує, що середні ціни на DRAM, включаючи мікросхеми HBM, зростуть на 50-55 відсотків у четвертому кварталі 2025 року, порівняно з попереднім кварталом.

Samsung і SK Hynix, два найбільші у світі виробники чіпів пам'яті, що контролюють 70% ринку DRAM, заявили, що замовлення на 2026 рік вже перевищили виробничі потужності. Минулого місяця Samsung підвищила ціни на деякі мікросхеми пам'яті на 60%.

"Попит на сервери, пов'язані з ШІ, продовжує зростати, і цей попит значно перевищує пропозицію галузі", - заявив Кім Чже-джун, керівник Samsung, під час телефонної конференції за підсумками фінансового року у жовтні.

Зрештою, за це можуть розплачуватися споживачі. Кім з Macquarie прогнозує зростання цін на електроніку на 10-20% у 2026 році, тоді як Чон Чон, керівник відділу досліджень акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Nomura, очікує 5-відсоткового зростання, враховуючи, що компанії можуть шукати способи економії в інших областях.

За словами Ґреґа Ро, аналітика Hyundai Motor Securities, виробники споживчої електроніки були змушені погодитися на більш високі ціни, оскільки постачальники хмарних послуг, такі як Amazon та Google, укладали довгострокові угоди з виробниками мікросхем для забезпечення постачання DRAM для серверів. За прогнозами Morgan Stanley, великі американські технологічні компанії мали витратити 620 млрд доларів на інфраструктуру ШІ в 2026 році, що на 470 млрд доларів більше, ніж у 2025 році. Morgan Stanley прогнозує, що загальні глобальні витрати на центри обробки даних для ШІ та відповідне обладнання досягнуть 2,9 трлн доларів до 2028 року.

"Попит на обчислювальні потужності в центрах обробки даних для ШІ набагато вищий, ніж очікувалося, що також виснажує запаси чіпів для ПК та смартфонів, - сказав Пітер Лі, аналітик Citigroup. - Пропозиція залишиться обмеженою до 2027 року, і додаткових потужностей не очікується. Накопичення запасів чіпів у 2026 році буде ще гіршим".

Лу Вейбін, президент китайського виробника смартфонів Xiaomi, який у жовтні підвищив ціну на свій флагманський продукт, заявив у листопаді, що очікує, що тиск на ланцюжок поставок у 2026 році буде "набагато сильнішим", ніж у 2025 році.

Кім із Macquarie попередив, що найгірший сценарій включатиме "серйозні збої в ланцюжку поставок, що спостерігалися під час пандемії". У листопаді Samsung заявила про плани запуску лінії з виробництва мікросхем на своєму заводі в Південній Кореї, а SK Hynix будує кластер з виробництва мікросхем вартістю 91 млрд доларів, про який було оголошено в 2024 році.

"Ми ретельно обмірковуємо, як задовольнити весь попит", - заявив голова SK Чей Те-он на заході компанії в листопаді.

Проте введення в експлуатацію нових потужностей найближчим часом не очікується.

"Ми намагаємося збільшити пропозицію, але на будівництво заводу з виробництва мікросхем потрібно як мінімум два-три роки", - сказав один із представників галузі в Сеулі.

Тим часом, компаніям доведеться "або підвищити ціни на продукцію, або пожертвувати маржею", сказав Лі з Citi.

