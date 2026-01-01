$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 46765 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 58010 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 26237 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 27100 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 25352 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23196 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25625 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20998 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18453 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16695 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Дефіцит чіпів загрожує зростанням цін на смартфони та комп'ютери до 20% - FT

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Споживачі зіткнуться зі зростанням цін на електроніку до 20% цього року. Зростання цін зумовлене дефіцитом чіпів пам'яті через підвищений попит на штучний інтелект.

Дефіцит чіпів загрожує зростанням цін на смартфони та комп'ютери до 20% - FT

Споживачам слід підготуватися до підвищення цін цього року на смартфони, комп'ютери та побутову техніку на цілих 20 відсотків, попереджають аналітики та виробники, на тлі того, як попит на штучний інтелект підвищує вартість чіпів пам'яті, що використовуються в електроніці, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Виробники побутової електроніки, включаючи Dell, Lenovo, Raspberry Pi та Xiaomi, попереджають, що дефіцит мікросхем, імовірно, посилить тиск на витрати та змусить їх підвищити ціни, при цьому аналітики прогнозують підвищення на 5-20 відсотків.

Головний операційний директор Dell Джефф Кларк заявив під час телефонної конференції за підсумками звітного періоду у листопаді, що компанія ніколи не бачила "таких темпів зростання витрат", і це неминуче позначиться на споживачах.

Британський виробник ПК Raspberry Pi назвав тиск на витрати "болючим" і підвищив ціни на комп'ютери в грудні, тоді як Lenovo, найбільший у світі виробник ПК, накопичує запаси чіпів пам'яті та інших критично важливих компонентів, заявив фінансовий директор Вінстон Ченг в інтерв'ю Bloomberg TV у листопаді. Аналітики відзначають, що глобальне розширення центрів обробки даних для забезпечення роботи моделей штучного інтелекту призвело до зростання попиту на передові високошвидкісні чіпи пам'яті, внаслідок чого виробники мікросхем стали менше уваги приділяти дешевшим напівпровідникам, які використовуються в споживчій електроніці.

Це створило дефіцит чіпів динамічної оперативної пам'яті (DRAM), які використовують у всьому, від автомобілів до комп'ютерів, для тимчасового зберігання даних. У результаті компанії накопичують запаси мікросхем, що призводить до зростання цін на напівпровідники.

"Ми вже спостерігаємо повсюдний дефіцит пропозиції, - сказав Деніел Кім, аналітик Macquarie. - Ринок збожеволів, покупці в паніці, намагаючись забезпечити себе достатньою кількістю пам'яті, незалежно від того, скільки вони готові за неї заплатити".

Дослідник ринку TrendForce прогнозує, що середні ціни на DRAM, включаючи мікросхеми HBM, зростуть на 50-55 відсотків у четвертому кварталі 2025 року, порівняно з попереднім кварталом.

Samsung і SK Hynix, два найбільші у світі виробники чіпів пам'яті, що контролюють 70% ринку DRAM, заявили, що замовлення на 2026 рік вже перевищили виробничі потужності. Минулого місяця Samsung підвищила ціни на деякі мікросхеми пам'яті на 60%.

"Попит на сервери, пов'язані з ШІ, продовжує зростати, і цей попит значно перевищує пропозицію галузі", - заявив Кім Чже-джун, керівник Samsung, під час телефонної конференції за підсумками фінансового року у жовтні.

Зрештою, за це можуть розплачуватися споживачі. Кім з Macquarie прогнозує зростання цін на електроніку на 10-20% у 2026 році, тоді як Чон Чон, керівник відділу досліджень акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Nomura, очікує 5-відсоткового зростання, враховуючи, що компанії можуть шукати способи економії в інших областях.

За словами Ґреґа Ро, аналітика Hyundai Motor Securities, виробники споживчої електроніки були змушені погодитися на більш високі ціни, оскільки постачальники хмарних послуг, такі як Amazon та Google, укладали довгострокові угоди з виробниками мікросхем для забезпечення постачання DRAM для серверів. За прогнозами Morgan Stanley, великі американські технологічні компанії мали витратити 620 млрд доларів на інфраструктуру ШІ в 2026 році, що на 470 млрд доларів більше, ніж у 2025 році. Morgan Stanley прогнозує, що загальні глобальні витрати на центри обробки даних для ШІ та відповідне обладнання досягнуть 2,9 трлн доларів до 2028 року.

"Попит на обчислювальні потужності в центрах обробки даних для ШІ набагато вищий, ніж очікувалося, що також виснажує запаси чіпів для ПК та смартфонів, - сказав Пітер Лі, аналітик Citigroup. - Пропозиція залишиться обмеженою до 2027 року, і додаткових потужностей не очікується. Накопичення запасів чіпів у 2026 році буде ще гіршим".

Лу Вейбін, президент китайського виробника смартфонів Xiaomi, який у жовтні підвищив ціну на свій флагманський продукт, заявив у листопаді, що очікує, що тиск на ланцюжок поставок у 2026 році буде "набагато сильнішим", ніж у 2025 році.

Кім із Macquarie попередив, що найгірший сценарій включатиме "серйозні збої в ланцюжку поставок, що спостерігалися під час пандемії". У листопаді Samsung заявила про плани запуску лінії з виробництва мікросхем на своєму заводі в Південній Кореї, а SK Hynix будує кластер з виробництва мікросхем вартістю 91 млрд доларів, про який було оголошено в 2024 році.

"Ми ретельно обмірковуємо, як задовольнити весь попит", - заявив голова SK Чей Те-он на заході компанії в листопаді.

Проте введення в експлуатацію нових потужностей найближчим часом не очікується.

"Ми намагаємося збільшити пропозицію, але на будівництво заводу з виробництва мікросхем потрібно як мінімум два-три роки", - сказав один із представників галузі в Сеулі.

Тим часом, компаніям доведеться "або підвищити ціни на продукцію, або пожертвувати маржею", сказав Лі з Citi.

Nvidia купує стартап Groq з розробки ШІ-чіпів за $20 млрд у найбільшій угоді в історії компанії25.12.25, 17:15 • 4974 перегляди

Юлія Шрамко

