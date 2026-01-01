Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 36804 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 45106 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 22899 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 24049 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 22857 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 21825 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 24469 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20662 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18189 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16459 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
84%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пятиVideo31 декабря, 21:59 • 10756 просмотра
В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов31 декабря, 22:21 • 10425 просмотра
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре31 декабря, 23:07 • 11211 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo31 декабря, 23:33 • 35974 просмотра
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь1 января, 00:38 • 7700 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 36813 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 29403 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 72892 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 72357 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 65762 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 5166 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 6234 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 29403 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 14977 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 21974 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
The New York Times

Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Потребители столкнутся с ростом цен на электронику до 20% в этом году. Рост цен обусловлен дефицитом чипов памяти из-за повышенного спроса на искусственный интеллект.

Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT

Потребителям следует подготовиться к повышению цен в этом году на смартфоны, компьютеры и бытовую технику на целых 20 процентов, предупреждают аналитики и производители, на фоне того, как спрос на искусственный интеллект повышает стоимость чипов памяти, используемых в электронике, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Производители бытовой электроники, включая Dell, Lenovo, Raspberry Pi и Xiaomi, предупреждают, что дефицит микросхем, вероятно, усилит давление на расходы и заставит их повысить цены, при этом аналитики прогнозируют повышение на 5-20 процентов.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк заявил во время телефонной конференции по итогам отчетного периода в ноябре, что компания никогда не видела "таких темпов роста затрат", и это неизбежно скажется на потребителях.

Британский производитель ПК Raspberry Pi назвал давление на расходы "болезненным" и повысил цены на компьютеры в декабре, тогда как Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК, накапливает запасы чипов памяти и других критически важных компонентов, заявил финансовый директор Уинстон Ченг в интервью Bloomberg TV в ноябре. Аналитики отмечают, что глобальное расширение центров обработки данных для обеспечения работы моделей искусственного интеллекта привело к росту спроса на передовые высокоскоростные чипы памяти, в результате чего производители микросхем стали меньше внимания уделять более дешевым полупроводникам, которые используются в потребительской электронике.

Это создало дефицит чипов динамической оперативной памяти (DRAM), которые используют во всем, от автомобилей до компьютеров, для временного хранения данных. В результате компании накапливают запасы микросхем, что приводит к росту цен на полупроводники.

"Мы уже наблюдаем повсеместный дефицит предложения, - сказал Дэниел Ким, аналитик Macquarie. - Рынок сошел с ума, покупатели в панике, пытаясь обеспечить себя достаточным количеством памяти, независимо от того, сколько они готовы за нее заплатить".

Исследователь рынка TrendForce прогнозирует, что средние цены на DRAM, включая микросхемы HBM, вырастут на 50-55 процентов в четвертом квартале 2025 года, по сравнению с предыдущим кварталом.

Samsung и SK Hynix, два крупнейших в мире производителя чипов памяти, контролирующие 70% рынка DRAM, заявили, что заказы на 2026 год уже превысили производственные мощности. В прошлом месяце Samsung повысила цены на некоторые микросхемы памяти на 60%.

"Спрос на серверы, связанные с ИИ, продолжает расти, и этот спрос значительно превышает предложение отрасли", - заявил Ким Чжэ-джун, руководитель Samsung, во время телефонной конференции по итогам финансового года в октябре.

В конечном итоге, за это могут расплачиваться потребители. Ким из Macquarie прогнозирует рост цен на электронику на 10-20% в 2026 году, тогда как Чон Чон, руководитель отдела исследований акций Азиатско-Тихоокеанского региона в Nomura, ожидает 5-процентного роста, учитывая, что компании могут искать способы экономии в других областях.

По словам Грега Ро, аналитика Hyundai Motor Securities, производители потребительской электроники были вынуждены согласиться на более высокие цены, поскольку поставщики облачных услуг, такие как Amazon и Google, заключали долгосрочные соглашения с производителями микросхем для обеспечения поставок DRAM для серверов. По прогнозам Morgan Stanley, крупные американские технологические компании должны были потратить 620 млрд долларов на инфраструктуру ИИ в 2026 году, что на 470 млрд долларов больше, чем в 2025 году. Morgan Stanley прогнозирует, что общие глобальные расходы на центры обработки данных для ИИ и соответствующее оборудование достигнут 2,9 трлн долларов к 2028 году.

"Спрос на вычислительные мощности в центрах обработки данных для ИИ намного выше, чем ожидалось, что также истощает запасы чипов для ПК и смартфонов, - сказал Питер Ли, аналитик Citigroup. - Предложение останется ограниченным до 2027 года, и дополнительных мощностей не ожидается. Накопление запасов чипов в 2026 году будет еще хуже".

Лу Вэйбин, президент китайского производителя смартфонов Xiaomi, который в октябре повысил цену на свой флагманский продукт, заявил в ноябре, что ожидает, что давление на цепочку поставок в 2026 году будет "намного сильнее", чем в 2025 году.

Ким из Macquarie предупредил, что наихудший сценарий будет включать "серьезные сбои в цепочке поставок, наблюдавшиеся во время пандемии". В ноябре Samsung заявила о планах запуска линии по производству микросхем на своем заводе в Южной Корее, а SK Hynix строит кластер по производству микросхем стоимостью 91 млрд долларов, о котором было объявлено в 2024 году.

"Мы тщательно обдумываем, как удовлетворить весь спрос", - заявил глава SK Чей Те-он на мероприятии компании в ноябре.

Однако ввод в эксплуатацию новых мощностей в ближайшее время не ожидается.

"Мы стараемся увеличить предложение, но на строительство завода по производству микросхем требуется как минимум два-три года", - сказал один из представителей отрасли в Сеуле.

Тем временем, компаниям придется "либо повысить цены на продукцию, либо пожертвовать маржой", сказал Ли из Citi.

Nvidia покупает стартап Groq по разработке ИИ-чипов за $20 млрд в крупнейшей сделке в истории компании25.12.25, 17:15 • 4974 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
Техника
Тренд
Amazon
Сеул
Южная Корея
Google