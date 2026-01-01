Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT

Потребителям следует подготовиться к повышению цен в этом году на смартфоны, компьютеры и бытовую технику на целых 20 процентов, предупреждают аналитики и производители, на фоне того, как спрос на искусственный интеллект повышает стоимость чипов памяти, используемых в электронике, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Производители бытовой электроники, включая Dell, Lenovo, Raspberry Pi и Xiaomi, предупреждают, что дефицит микросхем, вероятно, усилит давление на расходы и заставит их повысить цены, при этом аналитики прогнозируют повышение на 5-20 процентов.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк заявил во время телефонной конференции по итогам отчетного периода в ноябре, что компания никогда не видела "таких темпов роста затрат", и это неизбежно скажется на потребителях.

Британский производитель ПК Raspberry Pi назвал давление на расходы "болезненным" и повысил цены на компьютеры в декабре, тогда как Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК, накапливает запасы чипов памяти и других критически важных компонентов, заявил финансовый директор Уинстон Ченг в интервью Bloomberg TV в ноябре. Аналитики отмечают, что глобальное расширение центров обработки данных для обеспечения работы моделей искусственного интеллекта привело к росту спроса на передовые высокоскоростные чипы памяти, в результате чего производители микросхем стали меньше внимания уделять более дешевым полупроводникам, которые используются в потребительской электронике.

Это создало дефицит чипов динамической оперативной памяти (DRAM), которые используют во всем, от автомобилей до компьютеров, для временного хранения данных. В результате компании накапливают запасы микросхем, что приводит к росту цен на полупроводники.

"Мы уже наблюдаем повсеместный дефицит предложения, - сказал Дэниел Ким, аналитик Macquarie. - Рынок сошел с ума, покупатели в панике, пытаясь обеспечить себя достаточным количеством памяти, независимо от того, сколько они готовы за нее заплатить".

Исследователь рынка TrendForce прогнозирует, что средние цены на DRAM, включая микросхемы HBM, вырастут на 50-55 процентов в четвертом квартале 2025 года, по сравнению с предыдущим кварталом.

Samsung и SK Hynix, два крупнейших в мире производителя чипов памяти, контролирующие 70% рынка DRAM, заявили, что заказы на 2026 год уже превысили производственные мощности. В прошлом месяце Samsung повысила цены на некоторые микросхемы памяти на 60%.

"Спрос на серверы, связанные с ИИ, продолжает расти, и этот спрос значительно превышает предложение отрасли", - заявил Ким Чжэ-джун, руководитель Samsung, во время телефонной конференции по итогам финансового года в октябре.

В конечном итоге, за это могут расплачиваться потребители. Ким из Macquarie прогнозирует рост цен на электронику на 10-20% в 2026 году, тогда как Чон Чон, руководитель отдела исследований акций Азиатско-Тихоокеанского региона в Nomura, ожидает 5-процентного роста, учитывая, что компании могут искать способы экономии в других областях.

По словам Грега Ро, аналитика Hyundai Motor Securities, производители потребительской электроники были вынуждены согласиться на более высокие цены, поскольку поставщики облачных услуг, такие как Amazon и Google, заключали долгосрочные соглашения с производителями микросхем для обеспечения поставок DRAM для серверов. По прогнозам Morgan Stanley, крупные американские технологические компании должны были потратить 620 млрд долларов на инфраструктуру ИИ в 2026 году, что на 470 млрд долларов больше, чем в 2025 году. Morgan Stanley прогнозирует, что общие глобальные расходы на центры обработки данных для ИИ и соответствующее оборудование достигнут 2,9 трлн долларов к 2028 году.

"Спрос на вычислительные мощности в центрах обработки данных для ИИ намного выше, чем ожидалось, что также истощает запасы чипов для ПК и смартфонов, - сказал Питер Ли, аналитик Citigroup. - Предложение останется ограниченным до 2027 года, и дополнительных мощностей не ожидается. Накопление запасов чипов в 2026 году будет еще хуже".

Лу Вэйбин, президент китайского производителя смартфонов Xiaomi, который в октябре повысил цену на свой флагманский продукт, заявил в ноябре, что ожидает, что давление на цепочку поставок в 2026 году будет "намного сильнее", чем в 2025 году.

Ким из Macquarie предупредил, что наихудший сценарий будет включать "серьезные сбои в цепочке поставок, наблюдавшиеся во время пандемии". В ноябре Samsung заявила о планах запуска линии по производству микросхем на своем заводе в Южной Корее, а SK Hynix строит кластер по производству микросхем стоимостью 91 млрд долларов, о котором было объявлено в 2024 году.

"Мы тщательно обдумываем, как удовлетворить весь спрос", - заявил глава SK Чей Те-он на мероприятии компании в ноябре.

Однако ввод в эксплуатацию новых мощностей в ближайшее время не ожидается.

"Мы стараемся увеличить предложение, но на строительство завода по производству микросхем требуется как минимум два-три года", - сказал один из представителей отрасли в Сеуле.

Тем временем, компаниям придется "либо повысить цены на продукцию, либо пожертвовать маржой", сказал Ли из Citi.

