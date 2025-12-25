Nvidia покупает стартап Groq по разработке ИИ-чипов за $20 млрд в крупнейшей сделке в истории компании
Киев • УНН
Nvidia совершает крупнейшую покупку в истории, приобретя активы стартапа Groq, занимающегося разработкой чипов для искусственного интеллекта, за 20 миллиардов долларов. Основатели Groq, создатели тензорного процессора Google, присоединятся к Nvidia.
Nvidia покупает активы стартапа Groq, занимающегося разработкой чипов для искусственного интеллекта, примерно за 20 миллиардов долларов в рамках крупнейшей сделки в своей истории, пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
"Nvidia совершает свою крупнейшую покупку в истории, приобретая активы девятилетнего стартапа Groq, занимающегося разработкой чипов, примерно за 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Компания была основана создателями тензорного процессора Google (TPU), который конкурирует с Nvidia в сфере задач искусственного интеллекта.
Компания Groq, оцененная в 6,9 миллиарда долларов в сентябре, охарактеризовала сделку как "неэксклюзивное лицензионное соглашение", в рамках которого ее генеральный директор и другие руководители высшего звена присоединятся к Nvidia.
Эта сделка является крупнейшей покупкой Nvidia за историю. Крупнейшее приобретение производителя чипов на сегодняшний день произошло в 2019 году, когда он купил израильского разработчика чипов Mellanox почти за 7 миллиардов долларов. В конце октября Nvidia имела 60,6 млрд долларов наличных средств и краткосрочных инвестиций, что на 13,3 млрд долларов больше, чем в начале 2023 года.
В электронном письме сотрудникам, полученном CNBC, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сделка расширит возможности Nvidia.
Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ20.11.25, 11:59 • 3474 просмотра