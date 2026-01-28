Трамп повысил тарифы для Южной Кореи до 25%: Hyundai и Kia под угрозой

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении импортных пошлин на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив Сеул в несоблюдении торговых соглашений. Это решение уже спровоцировало обвал акций ведущих корейских автопроизводителей и усилило напряженность в транстихоокеанской торговле. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что законодательное собрание Южной Кореи не ратифицировало "Большое соглашение", достигнутое в июле 2025 года. Из-за промедления Сеула президент США решил немедленно увеличить тарифы не только на автомобили, но и на пиломатериалы и фармацевтическую продукцию.

На фоне этих новостей акции Hyundai Motor упали почти на 5%, а Kia – на 6%. Аналитики предупреждают, что возвращение 25% пошлины может стоить группе Hyundai-Kia почти 5 триллионов вон (около 3,5 млрд долларов) дополнительных расходов ежегодно. В то же время японские производители, такие как Toyota, чьи тарифы остаются на уровне 15%, получают значительное конкурентное преимущество на рынке США.

Глобальный контекст и обострение с Канадой

Решение по Южной Корее стало частью более широкой тарифной стратегии администрации Трампа в 2026 году. Одновременно с корейским кейсом Белый дом пригрозил Канаде введением 100% пошлин. Причиной стали договоренности премьер-министра Марка Карни с Пекином по снижению тарифов на китайские электромобили, что Трамп назвал превращением Канады в "перевалочный пункт" для товаров из КНР.

Правительство Южной Кореи уже инициировало срочные консультации с Вашингтоном, пытаясь вернуть действие льготной 15% ставки. Министр промышленности Ким Чжун Кван готовит визит в США для встречи с министром торговли Говардом Лутником, чтобы предотвратить экономические потери, поскольку автомобильный экспорт является критически важным для Сеула.

