Трамп повысил тарифы для Южной Кореи до 25%: Hyundai и Kia под угрозой

$43.130.01
51.060.41
ukenru
27 января, 17:43 • 14742 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 26049 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 22253 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 34958 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 23289 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 42096 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23245 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17641 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 36293 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28129 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1м/с
98%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 27975 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 17234 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 20439 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 12435 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 12205 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 34960 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 27977 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 42096 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 43576 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 36293 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 12206 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 12437 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 20440 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 25747 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 33396 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Трамп повысил тарифы для Южной Кореи до 25%: Hyundai и Kia под угрозой

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дональд Трамп повысил импортные пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25% из-за нератификации соглашения. Это решение обвалило акции Hyundai и Kia, что может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно.

Трамп повысил тарифы для Южной Кореи до 25%: Hyundai и Kia под угрозой

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении импортных пошлин на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив Сеул в несоблюдении торговых соглашений. Это решение уже спровоцировало обвал акций ведущих корейских автопроизводителей и усилило напряженность в транстихоокеанской торговле. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что законодательное собрание Южной Кореи не ратифицировало "Большое соглашение", достигнутое в июле 2025 года. Из-за промедления Сеула президент США решил немедленно увеличить тарифы не только на автомобили, но и на пиломатериалы и фармацевтическую продукцию.

Продажи электромобилей впервые превысили продажи бензиновых авто в ЕС27.01.26, 17:14 • 2504 просмотра

На фоне этих новостей акции Hyundai Motor упали почти на 5%, а Kia – на 6%. Аналитики предупреждают, что возвращение 25% пошлины может стоить группе Hyundai-Kia почти 5 триллионов вон (около 3,5 млрд долларов) дополнительных расходов ежегодно. В то же время японские производители, такие как Toyota, чьи тарифы остаются на уровне 15%, получают значительное конкурентное преимущество на рынке США.

Глобальный контекст и обострение с Канадой

Решение по Южной Корее стало частью более широкой тарифной стратегии администрации Трампа в 2026 году. Одновременно с корейским кейсом Белый дом пригрозил Канаде введением 100% пошлин. Причиной стали договоренности премьер-министра Марка Карни с Пекином по снижению тарифов на китайские электромобили, что Трамп назвал превращением Канады в "перевалочный пункт" для товаров из КНР.

Правительство Южной Кореи уже инициировало срочные консультации с Вашингтоном, пытаясь вернуть действие льготной 15% ставки. Министр промышленности Ким Чжун Кван готовит визит в США для встречи с министром торговли Говардом Лутником, чтобы предотвратить экономические потери, поскольку автомобильный экспорт является критически важным для Сеула. 

Суд Нью-Йорка оправдал Tesla: неисправный экран не стал причиной аварии23.01.26, 01:21 • 3840 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаАвто
Выборы в США
Социальная сеть
Truth Social
Kia
Белый дом
Hyundai
Пекин
Дональд Трамп
Южная Корея
Канада
Китай
Соединённые Штаты