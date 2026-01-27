Продажи электромобилей впервые превысили продажи бензиновых авто в ЕС

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Эксклюзив
15:20 • 106 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 3666 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 15693 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 12993 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 11501 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 20481 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 24626 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16682 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18714 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33462 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 30506 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 13304 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 17576 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 14800 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 18287 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 106 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 2342 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 15693 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 18339 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 20481 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Саламаха Орест Игоревич
Александр Усик
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Село
Львовская область
Реклама
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 9380 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 26237 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 25529 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 25842 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 28493 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Таймс
Ракетный комплекс "Тор

Продажи электромобилей впервые превысили продажи бензиновых авто в ЕС

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В декабре продажи электромобилей в Евросоюзе впервые обогнали бензиновые, несмотря на предложения ослабить нормы выбросов. Общие продажи авто растут шестой месяц подряд.

Продажи электромобилей впервые превысили продажи бензиновых авто в ЕС

Продажи полностью электрических автомобилей в декабре в Европейском Союзе впервые превысили продажи бензиновых автомобилей, даже несмотря на то, что политики предлагали ослабить нормы выбросов, показали данные группы автомобильной промышленности ACEA, опубликованные во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Регистрации аккумуляторных электромобилей, что является показателем продаж, также превысили продажи бензиновых автомобилей на более широком европейском рынке, который включает Великобританию и Норвегию, на фоне того, как продажи автомобилей на континенте растут шестой месяц подряд в годовом исчислении.

Конкуренция со стороны китайских брендов, таких как BYD, Changan и Geely, обостряет борьбу за европейский рынок, даже несмотря на то, что отечественные автопроизводители, такие как Volkswagen и BMW, выпускают новые модели электромобилей.

В декабре ЕС обнародовал план отказа от действующего запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, поддавшись давлению со стороны автопроизводителей, которые отражают вызовы со стороны китайских конкурентов, импортных пошлин США и трудностей с прибыльной продажей электромобилей.

Однако эксперты ожидают, что электромобили будут продолжать увеличивать свою долю на европейском рынке.

Генеральный секретарь E-Mobility Europe Крис Херон заявил, что европейские бренды начали адаптироваться, внедряя новые и доступные электромобили, тогда как отдельные страны предлагают новые программы стимулирования.

"Мы видим, как потребители поддерживают это, - сказал Херон. - Мы уверены, что продажи по всей Европе будут продолжать расти в 2026 году".

Общие регистрации в Европе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) для Volkswagen и Stellantis выросли на 10,2% и 4,5% соответственно в декабре, тогда как у Renault они упали на 2,2%.

Регистрации Tesla упали на 20,2% за месяц, тогда как BYD выросли на 229,7%.

Общие продажи авто выросли почти на 6%

Продажи в ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли выросли на 7,6% до 1,2 миллиона автомобилей в декабре и на 2,4% до 13,3 миллиона в целом в 2025 году, достигнув самых высоких объемов за пять лет, хотя они оставались значительно ниже допандемического уровня, свидетельствуют данные ACEA.

Общий объем продаж автомобилей в ЕС вырос на 5,8% до почти одного миллиона автомобилей в декабре и на 1,8% до 10,8 миллиона за год.

Регистрации аккумуляторных электрических, плагин-гибридных и гибридных электромобилей в декабре выросли на 51%, 36,7% и 5,8% соответственно, что вместе составляет 67% регистраций в блоке.

Независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт сказал, что меньшие продажи бензиновых автомобилей частично отражают переклассификацию некоторых из них как "мягкие гибриды", которые лишь незначительно способствуют снижению выбросов.

"Еще пройдет около полудесятилетия, прежде чем полностью электрические автомобили действительно перегонят модели с двигателями внутреннего сгорания во всем регионе, но это все же начало", - сказал он.

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Бренд
Электроэнергия
Тесла, Инк.
Volkswagen
Европейский Союз
Норвегия
Великобритания