Продажи электромобилей впервые превысили продажи бензиновых авто в ЕС

Продажи полностью электрических автомобилей в декабре в Европейском Союзе впервые превысили продажи бензиновых автомобилей, даже несмотря на то, что политики предлагали ослабить нормы выбросов, показали данные группы автомобильной промышленности ACEA, опубликованные во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Регистрации аккумуляторных электромобилей, что является показателем продаж, также превысили продажи бензиновых автомобилей на более широком европейском рынке, который включает Великобританию и Норвегию, на фоне того, как продажи автомобилей на континенте растут шестой месяц подряд в годовом исчислении.

Конкуренция со стороны китайских брендов, таких как BYD, Changan и Geely, обостряет борьбу за европейский рынок, даже несмотря на то, что отечественные автопроизводители, такие как Volkswagen и BMW, выпускают новые модели электромобилей.

В декабре ЕС обнародовал план отказа от действующего запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, поддавшись давлению со стороны автопроизводителей, которые отражают вызовы со стороны китайских конкурентов, импортных пошлин США и трудностей с прибыльной продажей электромобилей.

Однако эксперты ожидают, что электромобили будут продолжать увеличивать свою долю на европейском рынке.

Генеральный секретарь E-Mobility Europe Крис Херон заявил, что европейские бренды начали адаптироваться, внедряя новые и доступные электромобили, тогда как отдельные страны предлагают новые программы стимулирования.

"Мы видим, как потребители поддерживают это, - сказал Херон. - Мы уверены, что продажи по всей Европе будут продолжать расти в 2026 году".

Общие регистрации в Европе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) для Volkswagen и Stellantis выросли на 10,2% и 4,5% соответственно в декабре, тогда как у Renault они упали на 2,2%.

Регистрации Tesla упали на 20,2% за месяц, тогда как BYD выросли на 229,7%.

Общие продажи авто выросли почти на 6%

Продажи в ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли выросли на 7,6% до 1,2 миллиона автомобилей в декабре и на 2,4% до 13,3 миллиона в целом в 2025 году, достигнув самых высоких объемов за пять лет, хотя они оставались значительно ниже допандемического уровня, свидетельствуют данные ACEA.

Общий объем продаж автомобилей в ЕС вырос на 5,8% до почти одного миллиона автомобилей в декабре и на 1,8% до 10,8 миллиона за год.

Регистрации аккумуляторных электрических, плагин-гибридных и гибридных электромобилей в декабре выросли на 51%, 36,7% и 5,8% соответственно, что вместе составляет 67% регистраций в блоке.

Независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт сказал, что меньшие продажи бензиновых автомобилей частично отражают переклассификацию некоторых из них как "мягкие гибриды", которые лишь незначительно способствуют снижению выбросов.

"Еще пройдет около полудесятилетия, прежде чем полностью электрические автомобили действительно перегонят модели с двигателями внутреннего сгорания во всем регионе, но это все же начало", - сказал он.