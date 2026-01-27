Продажі електромобілів вперше перевищили продажі бензинових авто у ЄС

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
15:20 • 136 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 3684 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 15716 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 13002 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 11508 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 20491 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 24632 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16684 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18716 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33464 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 30506 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 13304 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 17576 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 14800 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 18287 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 112 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 2348 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 15697 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 18344 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 20483 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Саламаха Орест Ігорович
Олександр Усик
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Село
Львівська область
Реклама
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 9380 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 26239 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 25531 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 25843 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 28494 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Times
Ракетний комплекс "Тор"

Продажі електромобілів вперше перевищили продажі бензинових авто у ЄС

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У грудні продажі електромобілів у Євросоюзі вперше обігнали бензинові, попри пропозиції послабити норми викидів. Загальні продажі авто зростають шостий місяць поспіль.

Продажі електромобілів вперше перевищили продажі бензинових авто у ЄС

Продажі повністю електричних автомобілів у грудні в Європейському Союзі вперше перевищили продажі бензинових автомобілів, навіть попри те, що політики пропонували послабити норми викидів, показали дані групи автомобільної промисловості ACEA, опубліковані у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Реєстрації акумуляторних електромобілів, що є показником продажів, також перевищили продажі бензинових автомобілів на ширшому європейському ринку, який включає Велику Британію та Норвегію, на тлі того, як продажі автомобілів на континенті зростають шостий місяць поспіль у річному обчисленні.

Конкуренція з боку китайських брендів, таких як BYD, Changan та Geely, загострює боротьбу за європейський ринок, навіть попри те, що вітчизняні автовиробники, такі як Volkswagen та BMW, випускають нові моделі електромобілів.

У грудні ЄС оприлюднив план відмови від чинної заборони на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року, піддавшись тиску з боку автовиробників, які відбивають виклики з боку китайських конкурентів, імпортних мит США та труднощів з прибутковим продажем електромобілів.

Однак експерти очікують, що електромобілі продовжуватимуть збільшувати свою частку на європейському ринку.

Генеральний секретар E-Mobility Europe Кріс Герон заявив, що європейські бренди почали адаптуватися, впроваджуючи нові та доступні електромобілі, тоді як окремі країни пропонують нові програми стимулювання.

"Ми бачимо, як споживачі підтримують це, - сказав Герон. - Ми впевнені, що продажі по всій Європі продовжуватимуть зростати у 2026 році".

Загальні реєстрації в Європі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі (EFTA) для Volkswagen та Stellantis зросли на 10,2% та 4,5% відповідно у грудні, тоді як у Renault вони впали на 2,2%.

Реєстрації Tesla впали на 20,2% за місяць, тоді як BYD зросли на 229,7%.

Загальні продажі авто зросли на майже 6%

Продажі в ЄС, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі зросли на 7,6% до 1,2 мільйона автомобілів у грудні та на 2,4% до 13,3 мільйона загалом у 2025 році, досягнувши найвищих обсягів за п'ять років, хоча вони залишалися значно нижчими за допандемічний рівень, свідчать дані ACEA.

Загальний обсяг продажів автомобілів у ЄС зріс на 5,8% до майже одного мільйона автомобілів у грудні та на 1,8% до 10,8 мільйона за рік.

Реєстрації акумуляторних електричних, плагін-гібридних та гібридних електромобілів у грудні зросли на 51%, 36,7% та 5,8% відповідно, що разом становить 67% реєстрацій у блоці.

Незалежний автомобільний аналітик Маттіас Шмідт сказав, що менші продажі бензинових автомобілів частково відображають перекласифікацію деяких з них як "м’які гібриди", які лише незначно сприяють зниженню викидів.

"Ще пройде близько пів десятиліття, перш ніж повністю електричні автомобілі справді переженуть моделі з двигунами внутрішнього згоряння в усьому регіоні, але це все ж початок", - сказав він.

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Бренд
Електроенергія
Tesla Inc
Volkswagen
Європейський Союз
Норвегія
Велика Британія