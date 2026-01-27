Продажі електромобілів вперше перевищили продажі бензинових авто у ЄС

Продажі повністю електричних автомобілів у грудні в Європейському Союзі вперше перевищили продажі бензинових автомобілів, навіть попри те, що політики пропонували послабити норми викидів, показали дані групи автомобільної промисловості ACEA, опубліковані у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Реєстрації акумуляторних електромобілів, що є показником продажів, також перевищили продажі бензинових автомобілів на ширшому європейському ринку, який включає Велику Британію та Норвегію, на тлі того, як продажі автомобілів на континенті зростають шостий місяць поспіль у річному обчисленні.

Конкуренція з боку китайських брендів, таких як BYD, Changan та Geely, загострює боротьбу за європейський ринок, навіть попри те, що вітчизняні автовиробники, такі як Volkswagen та BMW, випускають нові моделі електромобілів.

У грудні ЄС оприлюднив план відмови від чинної заборони на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року, піддавшись тиску з боку автовиробників, які відбивають виклики з боку китайських конкурентів, імпортних мит США та труднощів з прибутковим продажем електромобілів.

Однак експерти очікують, що електромобілі продовжуватимуть збільшувати свою частку на європейському ринку.

Генеральний секретар E-Mobility Europe Кріс Герон заявив, що європейські бренди почали адаптуватися, впроваджуючи нові та доступні електромобілі, тоді як окремі країни пропонують нові програми стимулювання.

"Ми бачимо, як споживачі підтримують це, - сказав Герон. - Ми впевнені, що продажі по всій Європі продовжуватимуть зростати у 2026 році".

Загальні реєстрації в Європі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі (EFTA) для Volkswagen та Stellantis зросли на 10,2% та 4,5% відповідно у грудні, тоді як у Renault вони впали на 2,2%.

Реєстрації Tesla впали на 20,2% за місяць, тоді як BYD зросли на 229,7%.

Загальні продажі авто зросли на майже 6%

Продажі в ЄС, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі зросли на 7,6% до 1,2 мільйона автомобілів у грудні та на 2,4% до 13,3 мільйона загалом у 2025 році, досягнувши найвищих обсягів за п'ять років, хоча вони залишалися значно нижчими за допандемічний рівень, свідчать дані ACEA.

Загальний обсяг продажів автомобілів у ЄС зріс на 5,8% до майже одного мільйона автомобілів у грудні та на 1,8% до 10,8 мільйона за рік.

Реєстрації акумуляторних електричних, плагін-гібридних та гібридних електромобілів у грудні зросли на 51%, 36,7% та 5,8% відповідно, що разом становить 67% реєстрацій у блоці.

Незалежний автомобільний аналітик Маттіас Шмідт сказав, що менші продажі бензинових автомобілів частково відображають перекласифікацію деяких з них як "м’які гібриди", які лише незначно сприяють зниженню викидів.

"Ще пройде близько пів десятиліття, перш ніж повністю електричні автомобілі справді переженуть моделі з двигунами внутрішнього згоряння в усьому регіоні, але це все ж початок", - сказав він.