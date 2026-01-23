Суд Нью-Йорка оправдал Tesla: неисправный экран не стал причиной аварии

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск против компании Tesla, в котором водитель утверждала, что причиной ДТП стал неисправный сенсорный дисплей. Судья пришел к выводу, что истица не предоставила достаточных доказательств технической неисправности, а обстоятельства аварии указывают на человеческий фактор и сложные погодные условия. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Авария произошла еще в марте 2022 года на заснеженной трассе в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Водитель Tesla Model 3 2021 года выпуска потеряла контроль над автомобилем, что привело к столкновению с разделительными полосами. В отчете полиции отмечалось, что транспортное средство аквапланировало, а основными факторами инцидента стали превышение безопасной скорости и неосторожная смена полосы движения в условиях гололедицы.

Аргументы истицы и позиция Tesla

Робин Николь Уилсон-Вольф, подавшая иск, утверждала, что во время движения сенсорный экран автомобиля полностью завис. Это якобы лишило ее доступа к показателям скорости и управлению стеклоочистителями, что и привело к потере контроля.

Tesla готовится к запуску автопилота FSD в Европе и Китае уже в феврале

Однако представители Tesla предоставили суду данные телеметрии и диагностики конкретного автомобиля за тот период, которые не зафиксировали никаких сбоев в работе программного обеспечения или аппаратного обеспечения экрана.

Почему дело было закрыто

Судья Нельсон Роман постановил, что для доказательства вины производителя в случаях со "сложным автомобильным программным обеспечением" необходимы показания независимых экспертов. Истица не привлекла ни одного специалиста, который мог бы подтвердить дефект или опровергнуть данные Tesla. Кроме того, суд подчеркнул, что даже при отказе экрана основные функции управления - руль, тормоза и акселератор - остаются полностью работоспособными, что позволяет водителю безопасно остановить авто.

Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля