Суд Нью-Йорка оправдал Tesla: неисправный экран не стал причиной аварии

19:51 • 8672 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 18826 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 17865 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 15:45 • 18924 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 18528 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17192 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17480 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33465 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15890 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16390 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 14721 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 20192 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33466 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 26221 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 80102 просмотра
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 5172 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 27351 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23956 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 30036 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 67691 просмотра
Суд Нью-Йорка оправдал Tesla: неисправный экран не стал причиной аварии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск против Tesla, где водитель обвиняла неисправный дисплей в ДТП. Судья решил, что доказательств технической неисправности нет, а авария произошла из-за человеческого фактора и погодных условий.

Суд Нью-Йорка оправдал Tesla: неисправный экран не стал причиной аварии

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск против компании Tesla, в котором водитель утверждала, что причиной ДТП стал неисправный сенсорный дисплей. Судья пришел к выводу, что истица не предоставила достаточных доказательств технической неисправности, а обстоятельства аварии указывают на человеческий фактор и сложные погодные условия. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Авария произошла еще в марте 2022 года на заснеженной трассе в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Водитель Tesla Model 3 2021 года выпуска потеряла контроль над автомобилем, что привело к столкновению с разделительными полосами. В отчете полиции отмечалось, что транспортное средство аквапланировало, а основными факторами инцидента стали превышение безопасной скорости и неосторожная смена полосы движения в условиях гололедицы.

Аргументы истицы и позиция Tesla

Робин Николь Уилсон-Вольф, подавшая иск, утверждала, что во время движения сенсорный экран автомобиля полностью завис. Это якобы лишило ее доступа к показателям скорости и управлению стеклоочистителями, что и привело к потере контроля.

Tesla готовится к запуску автопилота FSD в Европе и Китае уже в феврале22.01.26, 23:58 • 924 просмотра

Однако представители Tesla предоставили суду данные телеметрии и диагностики конкретного автомобиля за тот период, которые не зафиксировали никаких сбоев в работе программного обеспечения или аппаратного обеспечения экрана.

Почему дело было закрыто

Судья Нельсон Роман постановил, что для доказательства вины производителя в случаях со "сложным автомобильным программным обеспечением" необходимы показания независимых экспертов. Истица не привлекла ни одного специалиста, который мог бы подтвердить дефект или опровергнуть данные Tesla. Кроме того, суд подчеркнул, что даже при отказе экрана основные функции управления - руль, тормоза и акселератор - остаются полностью работоспособными, что позволяет водителю безопасно остановить авто. 

Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля16.01.26, 23:47 • 12103 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Бренд
Тесла, Инк.
Нью-Йорк (штат)