Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 14977 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 15391 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 15:45 • 16646 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 17330 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16818 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17211 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 32755 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15818 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16329 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Tesla готовится к запуску автопилота FSD в Европе и Китае уже в феврале

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания ожидает получить разрешение на использование системы Full Self-Driving (FSD) в Европе и Китае уже в следующем месяце. Это решение может стать ключевым для увеличения доходов компании от программного обеспечения на фоне общего замедления темпов продаж электромобилей.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания ожидает получить разрешение на использование системы Full Self-Driving "FSD" в Европе и Китае уже в следующем месяце. Это решение может стать ключевым для увеличения доходов компании от программного обеспечения на фоне общего замедления темпов продаж электромобилей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск выразил надежду, что регулирующие органы Европы и Китая одновременно дадут "зеленый свет" системе автономного управления под наблюдением водителя.

Volkswagen обошел Tesla и стал лидером продаж электромобилей в Европе22.01.26, 17:04 • 2626 просмотров

В Европе основным партнером в этом процессе выступает Нидерландское управление по контролю за транспортными средствами "RDW", которое должно принять решение в феврале. После получения национального одобрения в Нидерландах другие страны ЕС смогут разрешить внедрение технологии по упрощенной процедуре.

Успехи беспилотных технологий в США

Пока Европа только готовится к внедрению FSD, в Остине, штат Техас, Tesla уже запустила публичный сервис роботакси без мониторов безопасности на переднем сиденье.

Продажи Tesla в конце 2025 года упали на 15,6%02.01.26, 18:22 • 4589 просмотров

Этот шаг стал значительным достижением для компании, поскольку ранее во время поездок обязательно присутствовал сотрудник для контроля ситуации. Акции Tesla отреагировали на эту новость ростом на 3% после появления первых видео поездок полностью пустых автомобилей с пассажирами.

Амбиции искусственного интеллекта и вызовы

Илон Маск продолжает позиционировать Tesla не просто как автопроизводителя, а как компанию в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Он подчеркнул, что алгоритмы, разработанные для автономного вождения, станут основой для будущего человекоподобного робота Optimus. Несмотря на оптимистичные прогнозы, Tesla все еще сталкивается с жесткими требованиями безопасности в разных регионах, что вынуждает компанию адаптировать программное обеспечение к специфическим местным правилам. 

Регистрации Tesla резко упали во Франции и Швеции, но выросли в Норвегии02.01.26, 12:21 • 4636 просмотров

Степан Гафтко

