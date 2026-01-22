Tesla готовится к запуску автопилота FSD в Европе и Китае уже в феврале

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания ожидает получить разрешение на использование системы Full Self-Driving "FSD" в Европе и Китае уже в следующем месяце. Это решение может стать ключевым для увеличения доходов компании от программного обеспечения на фоне общего замедления темпов продаж электромобилей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск выразил надежду, что регулирующие органы Европы и Китая одновременно дадут "зеленый свет" системе автономного управления под наблюдением водителя.

В Европе основным партнером в этом процессе выступает Нидерландское управление по контролю за транспортными средствами "RDW", которое должно принять решение в феврале. После получения национального одобрения в Нидерландах другие страны ЕС смогут разрешить внедрение технологии по упрощенной процедуре.

Успехи беспилотных технологий в США

Пока Европа только готовится к внедрению FSD, в Остине, штат Техас, Tesla уже запустила публичный сервис роботакси без мониторов безопасности на переднем сиденье.

Этот шаг стал значительным достижением для компании, поскольку ранее во время поездок обязательно присутствовал сотрудник для контроля ситуации. Акции Tesla отреагировали на эту новость ростом на 3% после появления первых видео поездок полностью пустых автомобилей с пассажирами.

Амбиции искусственного интеллекта и вызовы

Илон Маск продолжает позиционировать Tesla не просто как автопроизводителя, а как компанию в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Он подчеркнул, что алгоритмы, разработанные для автономного вождения, станут основой для будущего человекоподобного робота Optimus. Несмотря на оптимистичные прогнозы, Tesla все еще сталкивается с жесткими требованиями безопасности в разных регионах, что вынуждает компанию адаптировать программное обеспечение к специфическим местным правилам.

