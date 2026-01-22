Tesla готується до запуску автопілота FSD у Європі та Китаї вже у лютому

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія очікує отримати дозвіл на використання системи Full Self-Driving "FSD" у Європі та Китаї вже наступного місяця. Це рішення може стати ключовим для збільшення доходів компанії від програмного забезпечення на тлі загального сповільнення темпів продажу електромобілів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Маск висловив сподівання, що регуляторні органи Європи та Китаю одночасно дадуть "зелене світло" системі автономного керування під наглядом водія.

У Європі основним партнером у цьому процесі виступає Нідерландське управління з контролю за транспортними засобами "RDW", яке має прийняти рішення у лютому. Після отримання національного схвалення в Нідерландах інші країни ЄС зможуть дозволити впровадження технології за спрощеною процедурою.

Успіхи безпілотних технологій у США

Поки Європа лише готується до впровадження FSD, в Остіні, штат Техас, Tesla вже запустила публічний сервіс роботаксі без моніторів безпеки на передньому сидінні.

Цей крок став значним досягненням для компанії, оскільки раніше під час поїздок обов’язково був присутній співробітник для контролю ситуації. Акції Tesla відреагували на цю новину зростанням на 3% після появи перших відео поїздок повністю порожніх автомобілів з пасажирами.

Амбіції штучного інтелекту та виклики

Ілон Маск продовжує позиціювати Tesla не просто як автовиробника, а як компанію у сфері штучного інтелекту та робототехніки. Він підкреслив, що алгоритми, розроблені для автономного водіння, стануть основою для майбутнього людиноподібного робота Optimus. Попри оптимістичні прогнози, Tesla все ще стикається з жорсткими вимогами безпеки в різних регіонах, що змушує компанію адаптувати програмне забезпечення до специфічних місцевих правил.

