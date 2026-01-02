$42.170.18
Рубрики
Продажі Tesla наприкінці 2025 року впали на 15,6%

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У четвертому кварталі 2025 року Tesla поставила 418 227 автомобілів, що на 15,6% менше, ніж роком раніше. Загалом за 2025 рік поставки знизилися на 8,5% до 1,636 млн автомобілів, компанія зафіксувала друге поспіль річне падіння продажів.

Продажі Tesla наприкінці 2025 року впали на 15,6%

У Tesla за четвертий квартал 2025 року скоротилися поставки автомобілів на 15,6% у річному вимірі. Компанія пов’язує спад, зокрема, із завершенням дії субсидій на електромобілі у США. Про це повідомляє Nordot, передає УНН.

Деталі

За даними компанії, у четвертому кварталі 2025 року Tesla поставила клієнтам у всьому світі 418 227 автомобілів. Це на 15,6% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Загалом за підсумками 2025 року поставки Tesla знизилися на 8,5%  до трохи більше ніж 1,636 млн автомобілів. Таким чином, компанія зафіксувала друге поспіль річне падіння продажів.

Автовиробник досяг свого піку у 2023 році, поставивши понад 1,8 мільйона автомобілів. Закінчення терміну дії податкової пільги у розмірі 7500 доларів США на купівлю електромобілів наприкінці вересня, ймовірно, зіграло свою роль у квартальному спаді. У третьому кварталі 2025 року поставки Tesla зросли на 7,4% до 497 099 одиниць, оскільки багато потенційних покупців у США поспішили скористатися цією пільгою, поки ще мали таку можливість 

- йдеться у виданні.

Нагадаємо

У грудні реєстрація нових автомобілів Tesla скоротилася на дві третини у Франції та Швеції. Водночас у Норвегії продажі зросли на 89%, встановлюючи новий річний рекорд. 

Як писав УНН, китайська компанія BYD повідомила про зростання продажів електромобілів на 28% у минулому році, перевищивши 2,25 мільйона одиниць. Це дозволило їй вперше обігнати Tesla, яка, за оцінками аналітиків, продала близько 1,65 мільйона автомобілів за той же період.

Алла Кіосак

ЕкономікаАвто
Бренд
Tesla Inc
Франція
Швеція
Норвегія
Сполучені Штати Америки