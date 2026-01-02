Продажі Tesla наприкінці 2025 року впали на 15,6%

У Tesla за четвертий квартал 2025 року скоротилися поставки автомобілів на 15,6% у річному вимірі. Компанія пов’язує спад, зокрема, із завершенням дії субсидій на електромобілі у США. Про це повідомляє Nordot, передає УНН.

Деталі

За даними компанії, у четвертому кварталі 2025 року Tesla поставила клієнтам у всьому світі 418 227 автомобілів. Це на 15,6% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Загалом за підсумками 2025 року поставки Tesla знизилися на 8,5% до трохи більше ніж 1,636 млн автомобілів. Таким чином, компанія зафіксувала друге поспіль річне падіння продажів.

Автовиробник досяг свого піку у 2023 році, поставивши понад 1,8 мільйона автомобілів. Закінчення терміну дії податкової пільги у розмірі 7500 доларів США на купівлю електромобілів наприкінці вересня, ймовірно, зіграло свою роль у квартальному спаді. У третьому кварталі 2025 року поставки Tesla зросли на 7,4% до 497 099 одиниць, оскільки багато потенційних покупців у США поспішили скористатися цією пільгою, поки ще мали таку можливість - йдеться у виданні.

Нагадаємо

У грудні реєстрація нових автомобілів Tesla скоротилася на дві третини у Франції та Швеції. Водночас у Норвегії продажі зросли на 89%, встановлюючи новий річний рекорд.

Як писав УНН, китайська компанія BYD повідомила про зростання продажів електромобілів на 28% у минулому році, перевищивши 2,25 мільйона одиниць. Це дозволило їй вперше обігнати Tesla, яка, за оцінками аналітиків, продала близько 1,65 мільйона автомобілів за той же період.