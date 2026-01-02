Продажи Tesla в конце 2025 года упали на 15,6%

У Tesla в четвертом квартале 2025 года сократились поставки автомобилей на 15,6% в годовом исчислении. Компания связывает спад, в частности, с завершением действия субсидий на электромобили в США. Об этом сообщает Nordot, передает УНН.

Детали

По данным компании, в четвертом квартале 2025 года Tesla поставила клиентам по всему миру 418 227 автомобилей. Это на 15,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего по итогам 2025 года поставки Tesla снизились на 8,5% до чуть более 1,636 млн автомобилей. Таким образом, компания зафиксировала второе подряд годовое падение продаж.

Автопроизводитель достиг своего пика в 2023 году, поставив более 1,8 миллиона автомобилей. Окончание срока действия налоговой льготы в размере 7500 долларов США на покупку электромобилей в конце сентября, вероятно, сыграло свою роль в квартальном спаде. В третьем квартале 2025 года поставки Tesla выросли на 7,4% до 497 099 единиц, поскольку многие потенциальные покупатели в США поспешили воспользоваться этой льготой, пока еще имели такую возможность - говорится в издании.

Напомним

В декабре регистрация новых автомобилей Tesla сократилась на две трети во Франции и Швеции. В то же время в Норвегии продажи выросли на 89%, устанавливая новый годовой рекорд.

Как писал УНН, китайская компания BYD сообщила о росте продаж электромобилей на 28% в прошлом году, превысив 2,25 миллиона единиц. Это позволило ей впервые обогнать Tesla, которая, по оценкам аналитиков, продала около 1,65 миллиона автомобилей за тот же период.