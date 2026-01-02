Реєстрації Tesla різко впали у Франції та Швеції, але зросли в Норвегії

У грудні реєстрація нових автомобілів у Франції та Швеції скоротилася на дві третини, але різко зросла в Норвегії, що підтверджує тенденцію рекордних продажів європейського лідера ринку електромобілів, тоді як частка американського автовиробника на ринку падає в решті регіону. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Бренд електромобілів Ілона Маска демонструє уповільнення продажів у Європі з кінця 2024 року через зростання конкуренції, старіючу лінійку бренду та протести., відкриває нову вкладку проти публічної похвали Маском європейських правих політичних діячів. Незважаючи на запуск дешевших версій Tesla Model Y та Model 3 по всій Європі, її бізнес ще не відновився - пише видання.

У Франції, одному з найбільших автомобільних ринків у Європі після Німеччини та Великої Британії, показник продажів Tesla – минулого місяця впав на 66% до 1942 автомобілів.

У Швеції, за даними Mobility Sweden, у грудні реєстрація автомобілів Tesla впала на 71% до 821 автомобіля.

Станом на листопад частка ринку Tesla в Європі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі знизилася до 1,7% з 2,4% за аналогічний період 2024 року.

Однак у Норвегії реєстрація автомобілів Tesla у грудні зросла на 89% порівняно з минулим роком до 5679 автомобілів, згідно з даними реєстрації, опублікованими в п'ятницю. У 2025 році частка ринку бренду в країні становила понад 19%, встановивши новий річний рекорд продажів та отримавши вигоду від того, що майже всі продажі нових автомобілів у Норвегії були електричними - повідомляє Reuters.

Нагадаємо

Китайська компанія BYD повідомила про зростання продажів електромобілів на 28% минулого року, перевищивши 2,25 мільйона одиниць. Це дозволило їй вперше випередити Tesla, яка, за оцінками аналітиків, продала близько 1,65 мільйонів автомобілів за той же період.