Реєстрації Tesla різко впали у Франції та Швеції, але зросли в Норвегії

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У грудні реєстрація нових автомобілів Tesla скоротилася на дві третини у Франції та Швеції. Водночас у Норвегії продажі зросли на 89%, встановлюючи новий річний рекорд.

Реєстрації Tesla різко впали у Франції та Швеції, але зросли в Норвегії

У грудні реєстрація нових автомобілів у Франції та Швеції скоротилася на дві третини, але різко зросла в Норвегії, що підтверджує тенденцію рекордних продажів європейського лідера ринку електромобілів, тоді як частка американського автовиробника на ринку падає в решті регіону. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Бренд електромобілів Ілона Маска демонструє уповільнення продажів у Європі з кінця 2024 року через зростання конкуренції, старіючу лінійку бренду та протести., відкриває нову вкладку проти публічної похвали Маском європейських правих політичних діячів. Незважаючи на запуск дешевших версій Tesla Model Y та Model 3 по всій Європі, її бізнес ще не відновився

- пише видання.

У Франції, одному з найбільших автомобільних ринків у Європі після Німеччини та Великої Британії, показник продажів Tesla – минулого місяця впав на 66% до 1942 автомобілів.

У Швеції, за даними Mobility Sweden, у грудні реєстрація автомобілів Tesla впала на 71% до 821 автомобіля.

Станом на листопад частка ринку Tesla в Європі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі знизилася до 1,7% з 2,4% за аналогічний період 2024 року.

Однак у Норвегії реєстрація автомобілів Tesla у грудні зросла на 89% порівняно з минулим роком до 5679 автомобілів, згідно з даними реєстрації, опублікованими в п'ятницю. У 2025 році частка ринку бренду в країні становила понад 19%, встановивши новий річний рекорд продажів та отримавши вигоду від того, що майже всі продажі нових автомобілів у Норвегії були електричними

- повідомляє Reuters.

Нагадаємо

Китайська компанія BYD повідомила про зростання продажів електромобілів на 28% минулого року, перевищивши 2,25 мільйона одиниць. Це дозволило їй вперше випередити Tesla, яка, за оцінками аналітиків, продала близько 1,65 мільйонів автомобілів за той же період.

Алла Кіосак

Новини СвітуАвто
Тренд
Бренд
Tesla Model Y
Tesla Inc
Reuters
Ілон Маск
Франція
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Німеччина