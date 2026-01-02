Китайская BYD обходит Tesla как мирового лидера по продажам электромобилей

Китайская компания BYD готовится обогнать Tesla Илона Маска и стать крупнейшим в мире продавцом электромобилей (EV), впервые превзойдя своего американского конкурента по годовым продажам, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В четверг BYD сообщила, что продажи ее электромобилей в прошлом году выросли почти на 28% и превысили 2,25 миллиона.

Tesla, которая должна объявить о своих общих продажах за 2025 год в пятницу, на прошлой неделе опубликовала оценки аналитиков, согласно которым за год было продано около 1,65 миллиона автомобилей.

Американская фирма столкнулась с трудным годом с неоднозначным восприятием новых предложений, беспокойством по поводу политической деятельности Маска и обострением конкуренции со стороны китайских конкурентов.

В октябре Tesla представила более дешевые версии двух своих самых продаваемых моделей в США, стремясь увеличить продажи. Компания подвергалась критике за медленный выпуск новых и более доступных вариантов, необходимых для сохранения конкурентоспособности.

Маску, который уже является самым богатым человеком в мире, поручено значительно увеличить продажи и рыночную капитализацию Tesla в течение следующего десятилетия, чтобы обеспечить себе рекордный пакет вознаграждения. Соглашение, одобренное акционерами в ноябре, может принести ему до 1 триллиона долларов.

В рамках соглашения Маск также должен продать миллион человекоподобных роботов в течение следующих десяти лет. Tesla вложила значительные средства в свой продукт "Optimus" и беспилотные "роботакси" (Robotaxi).

Продажи Tesla резко упали в первые три месяца 2025 года после негативной реакции на роль Маска в администрации президента США Дональда Трампа.

Помимо Tesla, бизнес-интересы мультимиллиардера также включают платформу социальных сетей X, ракетную компанию SpaceX и компанию Boring Company, занимающуюся рытьем тоннелей.

Эти обязательства, наряду с руководством Департаментом эффективности государственного управления при администрации Трампа (DOGE), заставили некоторых инвесторов предположить, что Маск недостаточно внимания уделяет Tesla.

С тех пор Маск пообещал "значительно" сократить свою роль в правительстве США.

Несмотря на стремительный рост BYD в последние годы, темпы роста продаж в 2025 году замедлились до самого низкого уровня за пять лет.

Компания из Шэньчжэня сталкивается с растущей конкуренцией в Китае, своем ключевом рынке, со стороны многих производителей электромобилей, таких как XPeng и Nio.

Тем не менее, BYD остается мировым лидером в производстве электромобилей, поскольку ее цены часто ниже, чем у конкурирующих автопроизводителей, пишет издание.

Быстрый рост компании, особенно в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и некоторых частях Европы, происходит, несмотря на то, что многие страны вводят высокие пошлины на китайские электромобили.

В октябре BYD заявила, что Великобритания стала ее крупнейшим рынком за пределами Китая. Компания сообщила, что ее продажи в Великобритании выросли на 880% за год, закончившийся в конце сентября, благодаря высокому спросу на плагин-гибридную версию кроссовера (SUV) Seal U.

