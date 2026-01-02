Китайская BYD обходит Tesla как мирового лидера по продажам электромобилей
Киев • УНН
Китайская компания BYD сообщила о росте продаж электромобилей на 28% в прошлом году, превысив 2,25 миллиона единиц. Это позволило ей впервые обогнать Tesla, которая, по оценкам аналитиков, продала около 1,65 миллиона автомобилей за тот же период.
Китайская компания BYD готовится обогнать Tesla Илона Маска и стать крупнейшим в мире продавцом электромобилей (EV), впервые превзойдя своего американского конкурента по годовым продажам, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В четверг BYD сообщила, что продажи ее электромобилей в прошлом году выросли почти на 28% и превысили 2,25 миллиона.
Tesla, которая должна объявить о своих общих продажах за 2025 год в пятницу, на прошлой неделе опубликовала оценки аналитиков, согласно которым за год было продано около 1,65 миллиона автомобилей.
Американская фирма столкнулась с трудным годом с неоднозначным восприятием новых предложений, беспокойством по поводу политической деятельности Маска и обострением конкуренции со стороны китайских конкурентов.
В октябре Tesla представила более дешевые версии двух своих самых продаваемых моделей в США, стремясь увеличить продажи. Компания подвергалась критике за медленный выпуск новых и более доступных вариантов, необходимых для сохранения конкурентоспособности.
Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg24.10.25, 21:49 • 5442 просмотра
Маску, который уже является самым богатым человеком в мире, поручено значительно увеличить продажи и рыночную капитализацию Tesla в течение следующего десятилетия, чтобы обеспечить себе рекордный пакет вознаграждения. Соглашение, одобренное акционерами в ноябре, может принести ему до 1 триллиона долларов.
Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 700 миллиардов долларов21.12.25, 04:50 • 4416 просмотров
В рамках соглашения Маск также должен продать миллион человекоподобных роботов в течение следующих десяти лет. Tesla вложила значительные средства в свой продукт "Optimus" и беспилотные "роботакси" (Robotaxi).
Продажи Tesla резко упали в первые три месяца 2025 года после негативной реакции на роль Маска в администрации президента США Дональда Трампа.
Помимо Tesla, бизнес-интересы мультимиллиардера также включают платформу социальных сетей X, ракетную компанию SpaceX и компанию Boring Company, занимающуюся рытьем тоннелей.
Эти обязательства, наряду с руководством Департаментом эффективности государственного управления при администрации Трампа (DOGE), заставили некоторых инвесторов предположить, что Маск недостаточно внимания уделяет Tesla.
С тех пор Маск пообещал "значительно" сократить свою роль в правительстве США.
Несмотря на стремительный рост BYD в последние годы, темпы роста продаж в 2025 году замедлились до самого низкого уровня за пять лет.
Компания из Шэньчжэня сталкивается с растущей конкуренцией в Китае, своем ключевом рынке, со стороны многих производителей электромобилей, таких как XPeng и Nio.
Тем не менее, BYD остается мировым лидером в производстве электромобилей, поскольку ее цены часто ниже, чем у конкурирующих автопроизводителей, пишет издание.
Быстрый рост компании, особенно в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и некоторых частях Европы, происходит, несмотря на то, что многие страны вводят высокие пошлины на китайские электромобили.
В октябре BYD заявила, что Великобритания стала ее крупнейшим рынком за пределами Китая. Компания сообщила, что ее продажи в Великобритании выросли на 880% за год, закончившийся в конце сентября, благодаря высокому спросу на плагин-гибридную версию кроссовера (SUV) Seal U.
BYD увеличивает гарантию на аккумуляторы электрокаров, превосходя Tesla16.12.25, 08:40 • 2743 просмотра