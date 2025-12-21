Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 700 миллиардов долларов
Киев • УНН
Состояние Илона Маска выросло до 749 млрд долларов после отмены решения суда по опционам Tesla. Это позволило ему стать первым человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.
Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 700 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes, информирует УНН.
Детали
Так, согласно индексу миллиардеров, состояние Маска выросло до 749 млрд долларов. Это произошло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции, которая признала недействительным вознаграждение бизнесмена опционами на акции Tesla, сумма которых сейчас достигает 139 млрд долларов.
После решения суда Tesla снова стала самым ценным активом Маска. Кроме опционов на акции, он также владеет 12% простых акций производителя электромобилей на сумму 199 млрд долларов, что увеличивает общую стоимость его активов в Tesla до 338 млрд долларов.
Второй по стоимости актив Маска - его доля в аэрокосмическом предприятии SpaceX, которая, по оценкам, составляет 42%, сейчас стоит на 2 млрд долларов меньше, чем его доля в Tesla (по оценкам, 336 млрд долларов).
Напомним
Накануне Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда низшей инстанции, что позволило Илону Маску вернуть пакет вознаграждения Tesla за 2018 год. Этот компенсационный план в виде акций оценивается почти в 140 миллиардов долларов.
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes15.12.25, 21:51 • 7665 просмотров