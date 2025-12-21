$42.340.00
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 700 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Статки Ілона Маска зросли до 749 млрд доларів після скасування рішення суду щодо опціонів Tesla. Це дозволило йому стати першою людиною, чиї статки перевищили 700 мільярдів доларів.

Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 700 мільярдів доларів

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки перевищили 700 млрд доларів. Про це повідомляє Forbes, інформує УНН.

Деталі

Так, згідно з індексом мільярдерів, статки Маска зросли до 749 млрд доларів. Це сталося після того, як верховний суд штату Делавер скасував рішення нижчої інстанції, яка визнала недійсною винагороду бізнесмена опціонами на акції Tesla, сума яких зараз сягає 139 млрд доларів.

Після рішення суду Tesla знову стала найціннішим активом Маска. Окрім опціонів на акції, він також володіє 12% простих акцій виробника електромобілів на суму 199 млрд доларів, що збільшує загальну вартість його активів у Tesla до 338 млрд доларів.

Другий за вартістю актив Маска - його частка в аерокосмічному підприємстві SpaceX, яка, за оцінками, становить 42%, зараз коштує на 2 млрд доларів менше, ніж його частка в Tesla (за оцінками, 336 млрд доларів).

Нагадаємо

Напередодні Верховний суд штату Делавер скасував рішення суду нижчої інстанції, що дозволило Ілону Маску повернути пакет винагороди Tesla за 2018 рік. Цей компенсаційний план у вигляді акцій оцінюється майже в 140 мільярдів доларів.

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes15.12.25, 21:51 • 7665 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаФінанси
Tesla Inc
SpaceX
Forbes
Ілон Маск