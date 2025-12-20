$42.340.00
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ілон Маск повернув собі пакет винагороди за роботу в Tesla на $140 мільярдів

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Верховний суд штату Делавер скасував рішення суду нижчої інстанції, що дозволило Ілону Маску повернути пакет винагороди Tesla за 2018 рік. Цей компенсаційний план у вигляді акцій оцінюється майже в 140 мільярдів доларів.

Ілон Маск повернув собі пакет винагороди за роботу в Tesla на $140 мільярдів

Найбагатша людина у світі Ілон Маск домігся повернення свого пакету винагороди за 2018 рік на посаді головного виконавчого директора Tesla Inc. після того, як Верховний суд штату Делавер у п'ятницю скасував рішення суду нижчої інстанції, пише УНН з посиланням на Investing.com. 

Деталі

Суд дійшов висновку, що Маск має право на компенсаційний план у вигляді акцій, який зараз оцінюється майже в 140 мільярдів доларів. Коли директори Tesla схвалили цю виплату, вона була найбільшою в історії для керівника у США, хоча з того часу її перевершив план, схвалений акціонерами цього року, який може сягнути 1 трильйон доларів, якщо Маск досягне визначених на майбутнє цільових показників.

Реалізація плану компенсацій за 2018 рік була призупинена після того, як інвестор, який мав лише дев'ять акцій, успішно подав до суду, щоб заблокувати його в Делавері, де на той час був зареєстрований виробник електромобілів. Канцлер Канцлерського суду Делаверу Кетлін Маккормік постановила, що, попри те, що акціонери Tesla двічі схвалили план компенсацій, розмір пакету був несправедливим щодо акціонерів.

Маккормік написала, що рада директорів Tesla "несла тягар доведення справедливості плану компенсацій, і вони не впоралися зі своїм завданням".

Верховний суд штату Делавер не погодився, постановивши, що суд нижчої інстанції помилився у своїй думці, і що скасування пакету оплати праці за 2018 рік було "несправедливим", оскільки це "залишає Маска без компенсації за його час і зусилля протягом шести років".

У дописі на своїй платформі соціальних мереж X Маск вказав: "Я намагаюся не починати сварок, але я їх завершую". 

Доповнення

Як зазначає Bloomberg, з 2018 по 2024 рік Маск перетворив виробника електромобілів на одну з найдорожчих та найвідоміших компаній у світі. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, чистий капітал Маска становить близько 643 мільярдів доларів.

Юлія Шрамко

