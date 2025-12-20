Илон Маск вернул себе пакет вознаграждения за работу в Tesla на $140 миллиардов

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 5694 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 11231 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 13123 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 10736 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 13735 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 22616 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 26394 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24851 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24170 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19736 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06 • 9124 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 20004 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 24582 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 12103 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 14676 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 5160 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 13138 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 83155 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 58551 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 66602 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon19:10 • 294 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде18:35 • 1182 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 14780 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 12194 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 24717 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сухой Су-27
FIFA (серия видеоигр)

Илон Маск вернул себе пакет вознаграждения за работу в Tesla на $140 миллиардов

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда низшей инстанции, что позволило Илону Маску вернуть пакет вознаграждения Tesla за 2018 год. Этот компенсационный план в виде акций оценивается почти в 140 миллиардов долларов.

Илон Маск вернул себе пакет вознаграждения за работу в Tesla на $140 миллиардов

Самый богатый человек в мире Илон Маск добился возвращения своего пакета вознаграждения за 2018 год на посту главного исполнительного директора Tesla Inc. после того, как Верховный суд штата Делавэр в пятницу отменил решение суда низшей инстанции, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Суд пришел к выводу, что Маск имеет право на компенсационный план в виде акций, который сейчас оценивается почти в 140 миллиардов долларов. Когда директора Tesla одобрили эту выплату, она была крупнейшей в истории для руководителя в США, хотя с тех пор ее превзошел план, одобренный акционерами в этом году, который может достичь 1 триллиона долларов, если Маск достигнет определенных на будущее целевых показателей.

Реализация плана компенсаций за 2018 год была приостановлена после того, как инвестор, имевший всего девять акций, успешно подал в суд, чтобы заблокировать его в Делавэре, где в то время был зарегистрирован производитель электромобилей. Канцлер Канцлерского суда Делавэра Кэтлин Маккормик постановила, что, несмотря на то, что акционеры Tesla дважды одобрили план компенсаций, размер пакета был несправедливым по отношению к акционерам.

Маккормик написала, что совет директоров Tesla "нес бремя доказывания справедливости плана компенсаций, и они не справились со своей задачей".

Верховный суд штата Делавэр не согласился, постановив, что суд низшей инстанции ошибся в своем мнении, и что отмена пакета оплаты труда за 2018 год была "несправедливой", поскольку это "оставляет Маска без компенсации за его время и усилия в течение шести лет".

В сообщении на своей платформе социальных сетей X Маск указал: "Я стараюсь не начинать ссоры, но я их завершаю".

Дополнение

Как отмечает Bloomberg, с 2018 по 2024 год Маск превратил производителя электромобилей в одну из самых дорогих и известных компаний в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска составляет около 643 миллиардов долларов.

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Техника
Социальная сеть
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Делавэр
Илон Маск