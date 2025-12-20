Илон Маск вернул себе пакет вознаграждения за работу в Tesla на $140 миллиардов
Киев • УНН
Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда низшей инстанции, что позволило Илону Маску вернуть пакет вознаграждения Tesla за 2018 год. Этот компенсационный план в виде акций оценивается почти в 140 миллиардов долларов.
Самый богатый человек в мире Илон Маск добился возвращения своего пакета вознаграждения за 2018 год на посту главного исполнительного директора Tesla Inc. после того, как Верховный суд штата Делавэр в пятницу отменил решение суда низшей инстанции, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.
Детали
Суд пришел к выводу, что Маск имеет право на компенсационный план в виде акций, который сейчас оценивается почти в 140 миллиардов долларов. Когда директора Tesla одобрили эту выплату, она была крупнейшей в истории для руководителя в США, хотя с тех пор ее превзошел план, одобренный акционерами в этом году, который может достичь 1 триллиона долларов, если Маск достигнет определенных на будущее целевых показателей.
Реализация плана компенсаций за 2018 год была приостановлена после того, как инвестор, имевший всего девять акций, успешно подал в суд, чтобы заблокировать его в Делавэре, где в то время был зарегистрирован производитель электромобилей. Канцлер Канцлерского суда Делавэра Кэтлин Маккормик постановила, что, несмотря на то, что акционеры Tesla дважды одобрили план компенсаций, размер пакета был несправедливым по отношению к акционерам.
Маккормик написала, что совет директоров Tesla "нес бремя доказывания справедливости плана компенсаций, и они не справились со своей задачей".
Верховный суд штата Делавэр не согласился, постановив, что суд низшей инстанции ошибся в своем мнении, и что отмена пакета оплаты труда за 2018 год была "несправедливой", поскольку это "оставляет Маска без компенсации за его время и усилия в течение шести лет".
В сообщении на своей платформе социальных сетей X Маск указал: "Я стараюсь не начинать ссоры, но я их завершаю".
Дополнение
Как отмечает Bloomberg, с 2018 по 2024 год Маск превратил производителя электромобилей в одну из самых дорогих и известных компаний в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска составляет около 643 миллиардов долларов.