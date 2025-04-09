Состояние основателя Meta достигло $248 млрд благодаря росту акций компании на 17%. Рыночная стоимость Meta выросла до $1,78 трлн из-за инвестиционного интереса к разработкам ИИ.
Бывший президент США Джо Байден возобновил сотрудничество с Creative Artists Agency после завершения президентства. Агентство ранее представляло его интересы и имеет связи с семьей Обамы.
Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами штата Делавэр, возможно в Техасе. Компания также планирует перевести сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках пересмотра модерации контента.
Суд штата Делавэр повторно отклонил компенсационный пакет Илона Маска на 56 млрд долларов у Tesla. Новое голосование акционеров не смогло отменить предыдущее судебное решение о блокировании выплат.
Сара Макбрайд стала первой открытой трансгендерной конгрессвумен, выиграв выборы в штате Делавэр. 34-летняя политик будет представлять свой родной штат в Палате представителей США.
Президент США Джо Байден позвонил демократам, которые победили на выборах в разных штатах. Среди них - новый сенатор от Делавэра, губернаторы Делавэра и Северной Каролины, а также мэр Уилмингтона.
Федеральное жюри в Делавэре признало, что ранние версии смарт-часов Masimo нарушают два патента Apple. Нарушение касается моделей W1 и Freedom и технологий дизайна умных часов.
Президент США Джо Байден завершает самоизоляцию в Делавэре и возвращается в Белый дом во вторник. Он получил положительный тест на COVID-19 на прошлой неделе, но публичных мероприятий на вторник не запланировано.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер попросил Джо Байдена не баллотироваться на президентских выборах 2024 года.
Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19 после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент США вакцинирован, имеет легкие симптомы и самоизолируется дома в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.
Адвокаты Илона Маска утверждают, что голосование акционеров Tesla, одобривших его компенсационный пакет в размере 56 миллиардов долларов, должно задержать судебные слушания по присуждению миллиардов юристам, оспаривавшим этот пакет.
Акционеры Tesla подавляющим большинством проголосовали за восстановление рекордного компенсационного пакета генерального директора Илона Маска в 44,9 миллиарда долларов.
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, был признан присяжными виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному хранению оружия.
В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.
Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.
Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником в кортеже президента Джо Байдена возле его предвыборного офиса в Уилмингтоне; президент и первая леди в безопасности.