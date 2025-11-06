Новая золотая табличка Трампа возле Овального кабинета вызвала негативную реакцию - СМИ
В Белом доме заметили новую табличку на фоне приостановки работы правительства, что вызвало негативную реакцию законодателей. Они отмечают, что президент США Дональд Трамп украшает Белый дом во время шатдауна.
Детали
"Трамп перестраивает Белый дом по своему образу и подобию, недавним драматическим сносом Восточного крыла и активным строительством нового бального зала, используя для этого большое количество золота. Надпись, написанная золотым курсивом, на табличке под названием Овального кабинета теперь закреплена у дверей кабинета", - говорится в публикации.
Эти изменения, как указано, происходят на фоне того, что приостановка работы правительства ставит под угрозу программу дополнительной продовольственной помощи. В результате этого месяца правительство страны распределит лишь половину помощи, которую обычно выплачивает.
"А: эта табличка выглядит ужасно", - написал конгрессмен от Пенсильвании Малкольм Кеньятта в ответ на изображения новой таблички, распространяемые в X и других сервисах. "B: 43 миллиона американцев не имеют доступа к программе SNAP, и через несколько недель расходы на здравоохранение вырастут еще больше".
Сенатор Лиза Блант Рочестер из Делавэра сказала о табличке: "Хотелось бы, чтобы они сосредоточились на помощи американцам, но это недобрый знак".
В прошлом месяце решение президента США снести восточное крыло здания, чтобы построить банкетный зал стоимостью 300 миллионов долларов, на фоне самого длительного в истории США периода прекращения работы правительства вызвало бурное возмущение и споры. Опрос, проведенный Washington Post, ABC News и Ipsos, показал, что более половины американцев не одобряют эти усилия.
Джаред Московиц упомянул об этом, комментируя новую вывеску Овального кабинета. "Хорошая новая вывеска означает, что он его не снесет", - сказал конгрессмен из Флориды.
Тем временем офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома высмеял новый знак. Его команда в социальных сетях опубликовала поддельное фото с надписью "Живи, смейся, проигрывай" (Live, laugh, LOSE) вместо "Овальный кабинет".
