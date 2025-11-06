Новая золотая табличка Трампа возле Овального кабинета вызвала негативную реакцию - СМИ

ukenru
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 22968 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 11695 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 14601 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 12972 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 7998 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 4360 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 47609 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 8164 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 19607 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 21614 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 38543 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 42880 просмотра
Новая золотая табличка Трампа возле Овального кабинета вызвала негативную реакцию - СМИ

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

В Белом доме заметили новую табличку на фоне приостановки работы правительства, что вызвало негативную реакцию законодателей. Они отмечают, что президент США Дональд Трамп украшает Белый дом во время шатдауна.

Новая золотая табличка Трампа возле Овального кабинета вызвала негативную реакцию - СМИ

На этой неделе в Белом доме была замечена новая табличка, что вызвало негативную реакцию законодателей, которые отметили, что президент США Дональд Трамп буквально украшает Белый дом во время приостановки работы правительства (шатдауна), пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Трамп перестраивает Белый дом по своему образу и подобию, недавним драматическим сносом Восточного крыла и активным строительством нового бального зала, используя для этого большое количество золота. Надпись, написанная золотым курсивом, на табличке под названием Овального кабинета теперь закреплена у дверей кабинета", - говорится в публикации.

Эти изменения, как указано, происходят на фоне того, что приостановка работы правительства ставит под угрозу программу дополнительной продовольственной помощи. В результате этого месяца правительство страны распределит лишь половину помощи, которую обычно выплачивает.

"А: эта табличка выглядит ужасно", - написал конгрессмен от Пенсильвании Малкольм Кеньятта в ответ на изображения новой таблички, распространяемые в X и других сервисах. "B: 43 миллиона американцев не имеют доступа к программе SNAP, и через несколько недель расходы на здравоохранение вырастут еще больше".

Сенатор Лиза Блант Рочестер из Делавэра сказала о табличке: "Хотелось бы, чтобы они сосредоточились на помощи американцам, но это недобрый знак".

В прошлом месяце решение президента США снести восточное крыло здания, чтобы построить банкетный зал стоимостью 300 миллионов долларов, на фоне самого длительного в истории США периода прекращения работы правительства вызвало бурное возмущение и споры. Опрос, проведенный Washington Post, ABC News и Ipsos, показал, что более половины американцев не одобряют эти усилия.

Джаред Московиц упомянул об этом, комментируя новую вывеску Овального кабинета. "Хорошая новая вывеска означает, что он его не снесет", - сказал конгрессмен из Флориды.

Тем временем офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома высмеял новый знак. Его команда в социальных сетях опубликовала поддельное фото с надписью "Живи, смейся, проигрывай" (Live, laugh, LOSE) вместо "Овальный кабинет".

На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого дома24.10.25, 08:31 • 4105 просмотров

