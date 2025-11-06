ukenru
Біля Овального кабінету помітили нову золоту табличку Трампа: це викликало негативну реакцію законодавців

Київ • УНН

 • 548 перегляди

У Білому домі помітили нову табличку на тлі призупинення роботи уряду, що викликало негативну реакцію законодавців. Вони зазначають, що президент США Дональд Трамп прикрашає Білий дім під час шатдауну.

Біля Овального кабінету помітили нову золоту табличку Трампа: це викликало негативну реакцію законодавців

Цього тижня у Білому домі було помічено нову табличку, що викликало негативну реакцію законодавців, які зазначили, що президент США Дональд Трамп буквально прикрашає Білий дім під час призупинення роботи уряду (шатдауну), пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Трамп перебудовує Білий дім за своїм образом і подобою, недавнім драматичним знесенням Східного крила та активним будівництвом нової бальної зали, використовуючи для цього велику кількість золота. Напис, написаний золотим курсивом, на табличці під назвою Овального кабінету тепер закріплений біля дверей кабінету", - ідеться у публікації.

Ці зміни, як вказано, відбуваються на тлі того, що призупинення роботи уряду ставить під загрозу програму додаткової продовольчої допомоги. У результаті цього місяця уряд країни розподілить лише половину допомоги, яку зазвичай виплачує.

"А: ця табличка виглядає жахливо", - написав конгресмен від Пенсільванії Малкольм Кен'ятта у відповідь на зображення нової таблички, що розповсюджуються в X та інших сервісах. "B: 43 мільйони американців не мають доступу до програми SNAP, і через кілька тижнів витрати на охорону здоров'я зростуть ще більше".

Сенатор Ліза Блант Рочестер з Делавера сказала про табличку: "Хотілося б, щоб вони зосередилися на допомозі американцям, але це не добрий знак".

Минулого місяця рішення президента США знести східне крило будівлі, щоб побудувати банкетну залу вартістю 300 мільйонів доларів, на тлі найтривалішого в історії США періоду припинення роботи уряду викликало бурхливе обурення та суперечки. Опитування, проведене Washington Post, ABC News та Ipsos, показало, що більше ніж половина американців не схвалюють ці зусилля.

Джаред Московіц згадав про це, коментуючи нову вивіску Овального кабінету. "Гарна нова вивіска означає, що він його не знесе", - сказав конгресмен з Флориди.

Тим часом офіс губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома висміяв новий знак. Його команда в соціальних мережах опублікувала підроблене фото із написом "Живи, смійся, програвай" (Live, laugh, LOSE) замість "Овальний кабінет".

На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому24.10.25, 08:31 • 4101 перегляд

Юлія Шрамко

