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OpenAI меняет курс: некоммерческое подразделение сохранит контроль над бизнесом

Киев • УНН

 • 2834 просмотра

OpenAI решила, что некоммерческое подразделение продолжит контролировать коммерческий бизнес. Такое решение было принято после разговора с общественными лидерами и офисами генпрокуроров.

OpenAI меняет курс: некоммерческое подразделение сохранит контроль над бизнесом

Через несколько месяцев после публичного заявления о намерении реорганизовать свою корпоративную структуру OpenAI изменила курс и решила, что ее некоммерческое подразделение продолжит контролировать ее коммерческий бизнес, сообщает Entrepreneur, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению в блоге OpenAI, опубликованном в понедельник, совет директоров компании решил, что OpenAI продолжит полагаться на надзор и контроль своего некоммерческого подразделения в будущем.

"OpenAI была основана как некоммерческая организация, и сегодня она под надзором и контролируется этой некоммерческой организацией, - написал председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор в сообщении в блоге. - В дальнейшем она будет продолжать находиться под надзором и контролироваться этой некоммерческой организацией".

Коммерческое ООО компании, которое существовало как некоммерческая организация с 2019 года и продолжит это делать, станет корпорацией общественного блага (PBC). PBC - это коммерческая компания, которая должна учитывать общественное благо в дополнение к прибыли в своих решениях. Некоммерческое подразделение OpenAI будет контролировать и станет крупнейшим акционером PBC.

"Наша миссия остается неизменной", - отметил Тейлор. Миссия OpenAI - "обеспечить, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству".

В декабре OpenAI публично заявила в сообщении в блоге, что думает о том, чтобы сделать свою коммерческую секцию PBC, но такой, которая будет полностью контролировать операции и бизнес OpenAI. Некоммерческая сторона не будет контролировать коммерческую, а вместо этого будет отвечать за благотворительные инициативы.

Тейлор написал в понедельник, что OpenAI решила изменить курс и позволить некоммерческой организации сохранить контроль над коммерческим бизнесом после разговора с общественными лидерами и с офисами генерального прокурора Делавэра и генерального прокурора Калифорнии.

Более 30 общественных лидеров, бывших сотрудников OpenAI и лауреатов Нобелевской премии в прошлом месяце прислали письма в офисы генеральных прокуроров с просьбой остановить попытки OpenAI вырваться из некоммерческого управления.

Дополнение

Недавно OpenAI оказалась втянутой в судебный иск с Илоном Маском, который помог основать компанию и ушел в начале 2018 года после неудачной попытки поглотить ее. С тех пор Маск подал иски против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив их в нарушении учредительного соглашения OpenAI и работе по максимизации прибыли для Microsoft, а не для человечества в целом. Microsoft инвестировала около 14 миллиардов долларов в OpenAI.

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана02.03.24, 23:12 • 29493 просмотра

Маск даже сделал предложение о покупке OpenAI за 97,4 миллиарда долларов в феврале, которое Альтман быстро отклонил в соцсети X. На момент публикации оригинальной статьи Маск еще не прокомментировал это.

Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит11.02.25, 05:25 • 31999 просмотров

OpenAI начиналась как некоммерческая организация в 2015 году и перешла в компанию с "ограниченной прибылью" в 2019 году, что означало, что прибыль компании была ограничена определенной суммой, а избыточная прибыль передавалась некоммерческой материнской организации. Коммерческое подразделение привлекло $1 млрд от Microsoft в 2019 году, вместе с начальным раундом сбора средств в 100 миллионов долларов.

В ноябре 2022 года OpenAI запустила свой ИИ-чат ChatGPT, которым по состоянию на март пользовались 500 млн пользователей по всему миру еженедельно, по сравнению с 400 млн в феврале.

OpenAI закрыла раунд финансирования на $40 млрд в марте, что стало крупнейшей частной технологической сделкой за всю историю, в результате чего компания была оценена в $300 млрд.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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