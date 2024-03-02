Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана
Киев • УНН
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана за нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, утверждая, что OpenAI стала де-факто дочерней компанией Microsoft и отошла от своих первоначальных целей с открытым исходным кодом.
Американский изобретатель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, а также на основателя и генерального директора компании Сэма Альтмана и ее президента Грега Брокмана. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Известно, что компания OpenAI является разработчиком проекта ChatGPT.
По версии Маска, OpenAI была превращена в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы "максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества", говорится в иске Маска.
Внутренние детали GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Таким образом, GPT-4 является противоположностью "открытого ИИ
Маск обязывает OpenAI нарушение договора и недобросовестную деловую практику и просит компанию вернуться к открытому исходному коду. По его мнению, компания "исказила" цели и задачи, которые были поставлены во время ее основания. Иск подан 29 февраля в суд в Сан-Франциско.
Дополнение
Маск также запросил судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, Брокману, Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии AGI компании.
Microsoft, которая не фигурирует как ответчик в иске, получила эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3 в 2020 году. OpenAI выпустила GPT-4 в марте 2023-го, Маск считает, что она соответствует критериям AGI. Однако Microsoft продолжает отстаивать права на GPT-4, которая, по ее мнению, не достигла уровня AGI.
OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста16 февраля 2024, 03:29 • 68328 просмотров
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана за нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, утверждая, что OpenAI стала де-факто дочерней компанией Microsoft и отошла от своих первоначальных целей с открытым исходным кодом.
россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%
По словам капитана ВМС Украины, Россия потеряла 20% личного состава и кораблей Черноморского флота, приблизившись к "красной линии" в 40% потери боеспособности.
Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Афинах, проиграв в напряженном полуфинальном поединке.
россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день
Россияне 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, зафиксировав 60 взрывов в 9 населенных пунктах.
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами
В Литве с 11 марта начнут конфисковывать машины с российскими номерами. Исключением станет их транзит в Калининградскую область и из нее. Таким авто можно находиться в стране не более 24 часов с обязательным присутствием владельца
Тысячи людей вышли на демонстрацию в Иерусалиме за освобождение израильских заложников
Тысячи людей прошли маршем в Иерусалиме, требуя освобождения израильских заложников, которые все еще удерживаются в Газе ХАМАСом после нападения 7 октября.
Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.
США: план для прекращения огня в Газе создан, теперь решение за ХАМАС
Израиль согласился на предложенные рамки прекращения огня и освобождения заключенных в Газе, но теперь они должны быть приняты ХАМАСом.
Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе
Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.
В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф
Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.