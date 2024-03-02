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Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 21:12  •  3262 просмотра

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Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана за нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, утверждая, что OpenAI стала де-факто дочерней компанией Microsoft и отошла от своих первоначальных целей с открытым исходным кодом.

Американский изобретатель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, а также на основателя и генерального директора компании Сэма Альтмана и ее президента Грега Брокмана. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Известно, что компания OpenAI является разработчиком проекта ChatGPT.

По версии Маска, OpenAI была превращена в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы "максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества", говорится в иске Маска.

Внутренние детали GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Таким образом, GPT-4 является противоположностью "открытого ИИ

указано в иске Маска. По его мнению, GPT-4 закрыта по коммерческим соображениям Microsoft.

Маск обязывает OpenAI нарушение договора и недобросовестную деловую практику и просит компанию вернуться к открытому исходному коду. По его мнению, компания "исказила" цели и задачи, которые были поставлены во время ее основания. Иск подан 29 февраля в суд в Сан-Франциско.

Дополнение

Маск также запросил судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, Брокману, Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии AGI компании.

Microsoft, которая не фигурирует как ответчик в иске, получила эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3 в 2020 году. OpenAI выпустила GPT-4 в марте 2023-го, Маск считает, что она соответствует критериям AGI. Однако Microsoft продолжает отстаивать права на GPT-4, которая, по ее мнению, не достигла уровня AGI.

OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста16 февраля 2024, 03:29 • 68328 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана за нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, утверждая, что OpenAI стала де-факто дочерней компанией Microsoft и отошла от своих первоначальных целей с открытым исходным кодом.

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