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Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її творця Сема Альтмана

Київ • УНН

 • 29492 перегляди

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її засновників Сема Альтмана і Грега Брокмана за порушення контракту і недобросовісну ділову практику, стверджуючи, що OpenAI стала де-факто дочірньою компанією Microsoft і відійшла від своїх початкових цілей з відкритим вихідним кодом.

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її творця Сема Альтмана

Американський винахідник Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI, а також на засновника та генерального директора компанії Сема Альтмана та її президента Грега Брокмана. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Відомо, що компанія OpenAI є розробником проекту ChatGPT.

За версією Маска, OpenAI була перетворена на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом. Нове правління OpenAI удосконалює штучний інтелект (AGI), щоб "максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства", йдеться у позові Маска.

Внутрішні деталі GPT-4 відомі лише OpenAI і, за наявною інформацією, Microsoft. Отже, GPT-4 є протилежністю "відкритого ШІ

зазначено в позові Маска. На його думку, GPT-4 закрита з комерційних міркувань Microsoft.

Маск зобов'язує OpenAI порушення договору і несумлінну ділову практику і просить компанію повернутися до відкритого вихідного коду. На його думку, компанія "спотворила" цілі та завдання, які були поставлені під час її заснування. Позов подано 29 лютого до суду до Сан-Франциско.

Доповнення

Маск також запросив судову заборону, щоб завадити OpenAI, Брокману, Альтману та Microsoft отримувати прибуток від технології AGI компанії.

Microsoft, яка не фігурує як відповідач у позові, отримала ексклюзивну ліцензію на мовну модель OpenAI GPT-3 у 2020 році. OpenAI випустила GPT-4 у березні 2023-го, Маск вважає, що вона відповідає критеріям AGI. Однак Microsoft продовжує відстоювати права на GPT-4, яка, на її думку, не досягла рівня AGI.

OpenAI запускає інструмент, який миттєво створює відео з тексту16.02.24, 05:29 • 69327 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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