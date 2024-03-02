Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її творця Сема Альтмана

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її засновників Сема Альтмана і Грега Брокмана за порушення контракту і недобросовісну ділову практику, стверджуючи, що OpenAI стала де-факто дочірньою компанією Microsoft і відійшла від своїх початкових цілей з відкритим вихідним кодом.