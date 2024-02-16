OpenAI запускає інструмент, який миттєво створює відео з тексту
Київ • УНН
OpenAI запускає інструмент, який може генерувати відео з текстових описів.
OpenAI представила інструмент, який може генерувати відео із текстових тегів. Про це йдеться у блозі компанії, передає УНН.
Деталі
Нова модель, що отримала прізвисько Sora на честь японського слова "небо", може створювати реалістичні кадри тривалістю до хвилини, які користувачі задають як за тематикою, так і за стилем.
Згідно з повідомленням у блозі компанії, модель також здатна створювати відео на основі нерухомого зображення або доповнювати існуючі кадри новим матеріалом.
Ми вчимо ІІ розуміти та моделювати фізичний світ у русі з метою навчання моделей, які допоможуть людям розв'язувати проблеми, які потребують взаємодії у реальному світі
Компанія оголосила, що відкрила доступ до Sora кільком дослідникам та творцям відео.
OpenAI створює нову команду для безпеки дітей: дослідження та захист08.02.24, 10:04 • 25813 переглядiв