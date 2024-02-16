OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста
Киев • УНН
OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.
OpenAI представила инструмент, который может генерировать видео из текстовых тегов. Об этом говорится в блоге компании, передает УНН.
Детали
Новая модель, получившая прозвище Sora в честь японского слова "небо", может создавать реалистичные кадры длительностью до минуты, которые пользователи задают как по тематике, так и по стилю.
Согласно сообщению в блоге компании, модель также способна создавать видео на основе неподвижного изображения или дополнять существующие кадры новым материалом.
Мы учим ИИ понимать и моделировать физический мир в движении с целью обучения моделей, которые помогут людям решать проблемы, требующие взаимодействия в реальном мире
Компания объявила, что открыла доступ к Sora нескольким исследователям и создателям видео.
OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита08 февраль 2024, 08:04 • 23604 просмотра
OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста
OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.
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