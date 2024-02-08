OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита
OpenAI формирует новую команду, которая будет изучать и предотвращать потенциальное злоупотребление ИИ детьми, а также обеспечивать соблюдение законов о защите детской приватности.
"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации
Председатель фракции правящей партии заявил, что новый законопроект о мобилизации будет доработан, чтобы решить проблемы, связанные с аспирантами и блокировкой личных счетов, ко второму чтению в парламенте.
россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска
Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области, используя беспилотники, артиллерию и небольшие штурмовые группы.
Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области
В Одесском бизнес-клубе состоялось мероприятие, на котором представители регионального бизнеса, министр экономики и председатель Одесской областной государственной администрации обсудили вызовы, стоящие перед экономикой и бизнес-средой региона в 2024 году.
В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма
Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.
ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости
ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости.
Удар рф по Селидовому в Донецкой области: из-под завалов спасли трех человек
Три человека были спасены из-под завалов поврежденных зданий в Селидово Донецкой области после ночного российского обстрела.
рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля
россия пыталась отвлечь украинскую противовоздушную оборону комбинацией ракетных ударов, чтобы помочь другим видам вооружений достичь своих целей.
В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C
Январь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений, согласно данным Службы изменения климата ЕС Copernicus, с температурой на 1,7°C выше доиндустриального среднего показателя для этого месяца, что ставит мир на путь к превышению предела потепления на 1,5°C примерно к 2030 году.
Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС по освобождению заключенных и других уступок как условия прекращения огня.