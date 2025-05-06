OpenAI змінює курс: некомерційний підрозділ збереже контроль над бізнесом

Через кілька місяців після публічної заяви про намір реорганізувати свою корпоративну структуру OpenAI змінила курс і вирішила, що її некомерційний підрозділ продовжить контролювати її комерційний бізнес, повідомляє Entrepreneur, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням у блозі OpenAI, опублікованому в понеділок, рада директорів компанії вирішила, що OpenAI продовжить покладатися на нагляд та контроль свого некомерційного підрозділу у майбутньому.

"OpenAI була заснована як некомерційна організація, і сьогодні вона під наглядом і контролюється цією некомерційною організацією, - написав голова ради директорів OpenAI Брет Тейлор у повідомленні в блозі. - Надалі вона буде продовжувати бути під наглядом і контролюватися цією некомерційною організацією".

Комерційне ТОВ компанії, яке існувало як некомерційна організація з 2019 року та продовжить це робити, стане корпорацією суспільного блага (PBC). PBC - це комерційна компанія, яка повинна враховувати суспільне благо на додаток до прибутку у своїх рішеннях. Некомерційний підрозділ OpenAI контролюватиме і стане найбільшим акціонером PBC.

"Наша місія залишається незмінною", - зазначив Тейлор. Місія OpenAI - "забезпечити, щоб штучний інтелект приносив користь всьому людству".

У грудні OpenAI публічно заявила в повідомленні в блозі, що думає про те, щоб зробити свою комерційну секцію PBC, але такою, яка повністю контролюватиме операції і бізнес OpenAI. Некомерційна сторона не контролюватиме комерційну, а натомість відповідатиме за благодійні ініціативи.

Тейлор написав у понеділок, що OpenAI вирішила змінити курс і дозволити некомерційній організації зберегти контроль над комерційним бізнесом після розмови з громадськими лідерами та з офісами генерального прокурора Делавера та генерального прокурора Каліфорнії.

Понад 30 громадських лідерів, колишніх співробітників OpenAI та лауреатів Нобелівської премії минулого місяця надіслали листи до офісів генеральних прокурорів із проханням зупинити спроби OpenAI вирватися з некомерційного управління.

Доповнення

Нещодавно OpenAI виявилася втягнутою в судовий позов з Ілоном Маском, який допоміг заснувати компанію і пішов на початку 2018 року після невдалої спроби поглинути її. З того часу Маск подав позови проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, звинувативши їх у порушенні установчої угоди OpenAI та роботі з максимізації прибутку для Microsoft, а не для людства загалом. Microsoft інвестувала близько 14 мільярдів доларів у OpenAI.

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Маск навіть зробив пропозицію про покупку OpenAI за 97,4 мільярда доларів у лютому, яку Альтман швидко відхилив у соцмережі X. На момент публікації оригінальної статті Маск ще не прокоментував це.

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OpenAI починалася як некомерційна організація у 2015 році і перейшла в компанію з "обмеженим прибутком" у 2019 році, що означало, що прибуток компанії був обмежений певною сумою, а надлишковий прибуток передавався некомерційній материнській організації. Комерційний підрозділ залучив $1 млрд від Microsoft у 2019 році, разом із початковим раундом збору коштів у 100 мільйонів доларів.

У листопаді 2022 року OpenAI запустила свій ШІ-чат ChatGPT, яким станом на березень користувалися 500 млн користувачів по всьому світу щотижня, порівняно з 400 млн у лютому.

OpenAI закрила раунд фінансування на $40 млрд у березні, що стало найбільшою приватною технологічною угодою за всю історію, внаслідок чого компанія була оцінена у $300 млрд.