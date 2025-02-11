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Маск пропонує придбати OpenAI за рекордні 97,4 млрд доларів: що відбувається

Маск пропонує придбати OpenAI за рекордні 97,4 млрд доларів: що відбувається

Київ • УНН

 • 31929 перегляди

Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.

Ілон Маск та група інвесторів зробили пропозицію щодо придбання OpenAI за 97,4 мільярда доларів, що може суттєво вплинути на майбутнє штучного інтелекту. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Маск, який має давній конфлікт із генеральним директором OpenAI Семом Альтманом, раніше подав низку судових позовів проти компанії, звинувачуючи її в тому, що вона відхилилася від своєї первісної некомерційної місії.

OpenAI діє в межах складної корпоративної структури: її контролює некомерційна організація, яка керує комерційною компанією OpenAI LP. Під керівництвом Альтмана компанія перетворилася на гіганта вартістю близько 100 мільярдів доларів, що викликало суперечки щодо її початкових принципів і комерційних амбіцій.

Запропоноване придбання Маска, про яке вперше повідомило Wall Street Journal, може дати йому контроль над конкурентом його власної компанії X.AI. Юристи, які представляють інвесторів, наполягають на необхідності повернення OpenAI до відкритого коду та пріоритету безпеки, на відміну від нинішньої комерційної стратегії.

Альтман у відповідь саркастично зазначив у соцмережі X, що натомість компанія могла б придбати Twitter за 9,74 мільярда доларів. Це ще більше загострило напруженість між сторонами, яка триває з моменту виходу Маска з OpenAI у 2018 році. Маск раніше намагався переконати співзасновників дозволити Tesla придбати компанію, що не увінчалося успіхом.

Інвестори OpenAI, серед яких Microsoft і Thrive Capital, очікують на зростання прибутків, що могло вплинути на рішення Альтмана прискорити комерціалізацію технологій компанії.

OpenAI викриває Ілона Маска: технологічний мільярдер хотів "абсолютного контролю" над ChatGPT17.12.24, 14:56 • 14959 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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