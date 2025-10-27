Маск может покинуть Tesla из-за отклонения зарплатного плана на 1 триллион долларов

$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 9420 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12862 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25133 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23241 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28795 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37240 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40285 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36342 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34315 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Теги
Авторы
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35909 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39819 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 37673 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 26230 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17104 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 14254 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25095 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91044 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112419 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128525 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17788 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 27440 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 38878 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 58801 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 80778 просмотра
Маск может покинуть Tesla из-за отклонения зарплатного плана на 1 триллион долларов

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила, что Илон Маск может покинуть компанию, если его пакет вознаграждения на 1 триллион долларов не будет одобрен. Этот план должен удержать Маска на посту руководителя Tesla еще как минимум семь с половиной лет.

Маск может покинуть Tesla из-за отклонения зарплатного плана на 1 триллион долларов

Илон Маск может покинуть пост генерального директора Tesla, если его предложенный пакет вознаграждения на сумму 1 триллион долларов не будет одобрен, предупредила председатель совета директоров компании Робин Денхолм в письме акционерам в понедельник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Призыв прозвучал накануне ежегодного собрания акционеров, запланированного на 6 ноября, на фоне постоянной критики в адрес совета директоров Tesla за действия, которые, по словам экспертов по корпоративному управлению и правозащитных групп, не всегда соответствуют интересам акционеров. Критики также ставят под сомнение независимость совета и его способность контролировать влияние Маска.

В письме Денхолм отметила, что предложенный план вознаграждения, основанный на результатах деятельности, разработан для того, чтобы удержать Маска на посту руководителя Tesla еще как минимум семь с половиной лет и мотивировать его к дальнейшему развитию компании.

Она подчеркнула, что лидерство Маска критически важно для успеха Tesla, и предупредила: без надлежащего стимулирующего плана компания может потерять его "время, талант и видение". Маск, по ее словам, играет ключевую роль в стремлении Tesla стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и автономных технологий.

Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работ17.10.25, 12:52 • 11655 просмотров

Согласно предложению, Маск получит 12 траншей опционов на акции, привязанных к достижению амбициозных целей — в частности, рыночной капитализации в $8,5 триллиона, а также успехов в сфере автопилота и робототехники.

В письме Денхолм подчеркнула, что этот пакет необходим для согласования интересов Маска с ценностью для акционеров и долгосрочным ростом компании. Она также призвала инвесторов переизбрать трех давних членов совета директоров, которые тесно сотрудничают с Маском.

Совет директоров Tesla уже несколько лет находится под пристальным вниманием из-за своих тесных связей с Маском. Ранее в этом году суд в Делавэре признал его соглашение о вознаграждении 2018 года недействительным, придя к выводу, что оно было неправильно согласовано и утверждено директорами, которые не были полностью независимыми.

Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg24.10.25, 21:49 • 4084 просмотра

Ольга Розгон

