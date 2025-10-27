Маск может покинуть Tesla из-за отклонения зарплатного плана на 1 триллион долларов

Илон Маск может покинуть пост генерального директора Tesla, если его предложенный пакет вознаграждения на сумму 1 триллион долларов не будет одобрен, предупредила председатель совета директоров компании Робин Денхолм в письме акционерам в понедельник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Призыв прозвучал накануне ежегодного собрания акционеров, запланированного на 6 ноября, на фоне постоянной критики в адрес совета директоров Tesla за действия, которые, по словам экспертов по корпоративному управлению и правозащитных групп, не всегда соответствуют интересам акционеров. Критики также ставят под сомнение независимость совета и его способность контролировать влияние Маска.

В письме Денхолм отметила, что предложенный план вознаграждения, основанный на результатах деятельности, разработан для того, чтобы удержать Маска на посту руководителя Tesla еще как минимум семь с половиной лет и мотивировать его к дальнейшему развитию компании.

Она подчеркнула, что лидерство Маска критически важно для успеха Tesla, и предупредила: без надлежащего стимулирующего плана компания может потерять его "время, талант и видение". Маск, по ее словам, играет ключевую роль в стремлении Tesla стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и автономных технологий.

Согласно предложению, Маск получит 12 траншей опционов на акции, привязанных к достижению амбициозных целей — в частности, рыночной капитализации в $8,5 триллиона, а также успехов в сфере автопилота и робототехники.

В письме Денхолм подчеркнула, что этот пакет необходим для согласования интересов Маска с ценностью для акционеров и долгосрочным ростом компании. Она также призвала инвесторов переизбрать трех давних членов совета директоров, которые тесно сотрудничают с Маском.

Совет директоров Tesla уже несколько лет находится под пристальным вниманием из-за своих тесных связей с Маском. Ранее в этом году суд в Делавэре признал его соглашение о вознаграждении 2018 года недействительным, придя к выводу, что оно было неправильно согласовано и утверждено директорами, которые не были полностью независимыми.

