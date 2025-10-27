Маск може покинути Tesla через відхилення зарплатного плану на 1 трильйон доларів

Голова ради директорів Tesla Робін Денголм попередила, що Ілон Маск може залишити компанію, якщо його пакет винагороди на 1 трильйон доларів не буде схвалено. Цей план має утримати Маска на посаді керівника Tesla ще щонайменше сім з половиною років.