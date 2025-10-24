Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg
Продажі Tesla знизилися на 13% у першій половині 2025 року, компанія втрачає позиції в США, Європі та Китаї. Це відбувається через посилення конкуренції, застарілу лінійку моделей та скорочення державних субсидій.
Продажі Tesla знижуються вже другий рік поспіль – у першій половині 2025 року поставки впали на 13%. Компанія втрачає позиції в США, Європі та Китаї через посилення конкуренції з боку китайського BYD, застарілу лінійку моделей і скорочення державних субсидій. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Політична активність Ілона Маска, його конфлікт із адміністрацією Трампа та нові мита на електромобілі ще більше погіршили ситуацію. Tesla зменшила прибутки від екологічних кредитів, а витрати зросли на сотні мільйонів доларів.
У Європі Tesla втратила майже третину реєстрацій нових авто за рік, а в Китаї поставки з шанхайського заводу скорочувалися більшість місяців 2025-го. Конкуренти пропонують більше моделей і нижчі ціни, тоді як Tesla обмежується кількома старими серіями – Model 3, Model Y, S, X та Cybertruck. Попри обіцянки Ілона Маска створити "доступний електромобіль", компанія зосередилася на здешевлених версіях Model 3 і Y, стартова ціна яких залишається близько 40 тисяч доларів.
Щоб компенсувати втрати, Tesla намагається відкрити нові ринки, зокрема Індію, однак ціни там надто високі для місцевого споживача. У Китаї компанія інтегрує локальні системи штучного інтелекту та випускає шестимісну версію Model Y, проте попит залишається помірним.
Інвестори сподіваються, що Маск зможе відновити імідж компанії через роботаксі та роботів Optimus, однак поки попит на основні моделі падає, а майбутнє Tesla залишається невизначеним.
