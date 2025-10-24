$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 13092 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 15102 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 20302 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 18921 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 35003 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24217 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19475 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27651 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72048 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 10246 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 35010 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30663 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31398 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72053 перегляди
Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Продажі Tesla знизилися на 13% у першій половині 2025 року, компанія втрачає позиції в США, Європі та Китаї. Це відбувається через посилення конкуренції, застарілу лінійку моделей та скорочення державних субсидій.

Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg

Продажі Tesla знижуються вже другий рік поспіль – у першій половині 2025 року поставки впали на 13%. Компанія втрачає позиції в США, Європі та Китаї через посилення конкуренції з боку китайського BYD, застарілу лінійку моделей і скорочення державних субсидій. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН

Деталі

Політична активність Ілона Маска, його конфлікт із адміністрацією Трампа та нові мита на електромобілі ще більше погіршили ситуацію. Tesla зменшила прибутки від екологічних кредитів, а витрати зросли на сотні мільйонів доларів.

У Європі Tesla втратила майже третину реєстрацій нових авто за рік, а в Китаї поставки з шанхайського заводу скорочувалися більшість місяців 2025-го. Конкуренти пропонують більше моделей і нижчі ціни, тоді як Tesla обмежується кількома старими серіями – Model 3, Model Y, S, X та Cybertruck. Попри обіцянки Ілона Маска створити "доступний електромобіль", компанія зосередилася на здешевлених версіях Model 3 і Y, стартова ціна яких залишається близько 40 тисяч доларів.

Tesla лідирує серед вживаних авто до 5 років, імпортованих в Україну у вересні 2025 року23.10.25, 10:24 • 1958 переглядiв

Щоб компенсувати втрати, Tesla намагається відкрити нові ринки, зокрема Індію, однак ціни там надто високі для місцевого споживача. У Китаї компанія інтегрує локальні системи штучного інтелекту та випускає шестимісну версію Model Y, проте попит залишається помірним.

Інвестори сподіваються, що Маск зможе відновити імідж компанії через роботаксі та роботів Optimus, однак поки попит на основні моделі падає, а майбутнє Tesla залишається невизначеним.

Дохід Tesla за третій квартал різко зріс: виручка з продажів склала понад $28 млрд23.10.25, 09:20 • 2468 переглядiв

Степан Гафтко

