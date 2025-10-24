Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 8952 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 12400 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 14633 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 19840 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 18573 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34591 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24116 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19451 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27621 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 71778 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
5.1м/с
89%
736мм
Популярные новости
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 27128 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 39248 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24 октября, 11:04 • 14608 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 30743 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 29976 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 9738 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34589 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 30041 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 30805 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 71776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 8468 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 12156 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 27196 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 50724 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 34021 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Продажи Tesla снизились на 13% в первой половине 2025 года, компания теряет позиции в США, Европе и Китае. Это происходит из-за усиления конкуренции, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий.

Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg

Продажи Tesla снижаются второй год подряд – в первой половине 2025 года поставки упали на 13%. Компания теряет позиции в США, Европе и Китае из-за усиления конкуренции со стороны китайской BYD, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН

Детали

Политическая активность Илона Маска, его конфликт с администрацией Трампа и новые пошлины на электромобили еще больше усугубили ситуацию. Tesla уменьшила прибыль от экологических кредитов, а расходы выросли на сотни миллионов долларов.

В Европе Tesla потеряла почти треть регистраций новых авто за год, а в Китае поставки с шанхайского завода сокращались большинство месяцев 2025 года. Конкуренты предлагают больше моделей и более низкие цены, тогда как Tesla ограничивается несколькими старыми сериями – Model 3, Model Y, S, X и Cybertruck. Несмотря на обещания Илона Маска создать "доступный электромобиль", компания сосредоточилась на удешевленных версиях Model 3 и Y, стартовая цена которых остается около 40 тысяч долларов.

Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года23.10.25, 10:24 • 1956 просмотров

Чтобы компенсировать потери, Tesla пытается открыть новые рынки, в частности Индию, однако цены там слишком высоки для местного потребителя. В Китае компания интегрирует локальные системы искусственного интеллекта и выпускает шестиместную версию Model Y, однако спрос остается умеренным.

Инвесторы надеются, что Маск сможет восстановить имидж компании через роботакси и роботов Optimus, однако пока спрос на основные модели падает, а будущее Tesla остается неопределенным.

Доход Tesla за третий квартал резко вырос: выручка от продаж составила более $28 млрд23.10.25, 09:20 • 2462 просмотра

Степан Гафтко

Авто
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Tesla Cybertruck
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Илон Маск
Европа
Китай
Соединённые Штаты