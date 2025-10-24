Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg
Киев • УНН
Продажи Tesla снизились на 13% в первой половине 2025 года, компания теряет позиции в США, Европе и Китае. Это происходит из-за усиления конкуренции, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий.
Продажи Tesla снижаются второй год подряд – в первой половине 2025 года поставки упали на 13%. Компания теряет позиции в США, Европе и Китае из-за усиления конкуренции со стороны китайской BYD, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Политическая активность Илона Маска, его конфликт с администрацией Трампа и новые пошлины на электромобили еще больше усугубили ситуацию. Tesla уменьшила прибыль от экологических кредитов, а расходы выросли на сотни миллионов долларов.
В Европе Tesla потеряла почти треть регистраций новых авто за год, а в Китае поставки с шанхайского завода сокращались большинство месяцев 2025 года. Конкуренты предлагают больше моделей и более низкие цены, тогда как Tesla ограничивается несколькими старыми сериями – Model 3, Model Y, S, X и Cybertruck. Несмотря на обещания Илона Маска создать "доступный электромобиль", компания сосредоточилась на удешевленных версиях Model 3 и Y, стартовая цена которых остается около 40 тысяч долларов.
Чтобы компенсировать потери, Tesla пытается открыть новые рынки, в частности Индию, однако цены там слишком высоки для местного потребителя. В Китае компания интегрирует локальные системы искусственного интеллекта и выпускает шестиместную версию Model Y, однако спрос остается умеренным.
Инвесторы надеются, что Маск сможет восстановить имидж компании через роботакси и роботов Optimus, однако пока спрос на основные модели падает, а будущее Tesla остается неопределенным.
