ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 1160 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
06:59 • 1768 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 3932 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 17793 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk
22 октября, 22:05 • 28926 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф
22 октября, 21:40 • 16469 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний
22 октября, 20:51 • 24355 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действия
22 октября, 19:25 • 27081 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 43345 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ
Доход Tesla за третий квартал резко вырос: выручка от продаж составила более $28 млрд

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Tesla зафиксировала рекордный доход в третьем квартале 2025 года, достигнув 28,1 миллиарда долларов, что превысило прогнозы Уолл-стрит. Компания поставила 497 099 автомобилей, однако прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Доход Tesla за третий квартал резко вырос: выручка от продаж составила более $28 млрд

Tesla сообщила о доходе в размере 28,09 миллиарда долларов, что значительно превышает прогноз Wall Street в 26,5 миллиарда долларов. Передает УНН со ссылкой на Forbes и Аutomotiveworld.

Детали

Tesla сообщила о рекордном доходе в третьем квартале 2025 года, что подтверждается рекордными поставками автомобилей и развертыванием систем накопления энергии во всех регионах. Производитель электромобилей (EV) опубликовал общий доход в размере 28,1 млрд долларов США, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Денежные доходы компании за III квартал 2025 года значительно превышают предыдущий прогноз Wall Street, который указывал на финансовый "потолок" в 26,5 миллиарда долларов. Также текущий доход на 24,8% больше, чем в предыдущем квартале. Но в прошлый период компания Илона Маска испытала самое большое падение продаж за более чем десять лет.

Стоит отметить и другое - прибыль Tesla не оправдала ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию в третьем квартале составила 0,50 доллара, что ниже прогноза в 0,56 доллара.

Статистика продаж продукции Tesla

В третьем квартале компания поставила 497 099 автомобилей, что на 7% больше, чем в предыдущем году, при этом поставки Model 3/Y выросли на 9% до 481 166 единиц.

Развертывание систем накопления энергии достигло рекордных 12,5 гигаватт-часов (ГВт·ч), что на 81% больше, чем в предыдущем году, благодаря продолжению наращивания объемов производства на Megafactory Shanghai и рекордному развертыванию Powerwall.

Общая валовая маржа составила 18,0%, что на 185 базисных пунктов меньше, чем в предыдущем году, а валовая прибыль в размере 5,1 млрд долларов США представляет рост на 1% в годовом исчислении.

Операционный доход снизился на 40% в годовом исчислении до 1,6 млрд долларов, что привело к операционной марже 5,8% по сравнению с 10,8% в том же квартале прошлого года. Снижение было обусловлено увеличением операционных расходов, которые выросли на 50% в годовом исчислении до 3,4 млрд долларов, а также более высокими средними затратами на транспортные средства из-за тарифов Трампа.

Напомним

Tesla отзывает 12 963 электромобиля Model 3 и Model Y в США из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Это может привести

Игорь Тележников

