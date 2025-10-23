Доход Tesla за третий квартал резко вырос: выручка от продаж составила более $28 млрд

Tesla сообщила о доходе в размере 28,09 миллиарда долларов, что значительно превышает прогноз Wall Street в 26,5 миллиарда долларов. Передает УНН со ссылкой на Forbes и Аutomotiveworld.

Детали

Tesla сообщила о рекордном доходе в третьем квартале 2025 года, что подтверждается рекордными поставками автомобилей и развертыванием систем накопления энергии во всех регионах. Производитель электромобилей (EV) опубликовал общий доход в размере 28,1 млрд долларов США, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Денежные доходы компании за III квартал 2025 года значительно превышают предыдущий прогноз Wall Street, который указывал на финансовый "потолок" в 26,5 миллиарда долларов. Также текущий доход на 24,8% больше, чем в предыдущем квартале. Но в прошлый период компания Илона Маска испытала самое большое падение продаж за более чем десять лет.

Стоит отметить и другое - прибыль Tesla не оправдала ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию в третьем квартале составила 0,50 доллара, что ниже прогноза в 0,56 доллара.

Статистика продаж продукции Tesla

В третьем квартале компания поставила 497 099 автомобилей, что на 7% больше, чем в предыдущем году, при этом поставки Model 3/Y выросли на 9% до 481 166 единиц.

Развертывание систем накопления энергии достигло рекордных 12,5 гигаватт-часов (ГВт·ч), что на 81% больше, чем в предыдущем году, благодаря продолжению наращивания объемов производства на Megafactory Shanghai и рекордному развертыванию Powerwall.

Общая валовая маржа составила 18,0%, что на 185 базисных пунктов меньше, чем в предыдущем году, а валовая прибыль в размере 5,1 млрд долларов США представляет рост на 1% в годовом исчислении.

Операционный доход снизился на 40% в годовом исчислении до 1,6 млрд долларов, что привело к операционной марже 5,8% по сравнению с 10,8% в том же квартале прошлого года. Снижение было обусловлено увеличением операционных расходов, которые выросли на 50% в годовом исчислении до 3,4 млрд долларов, а также более высокими средними затратами на транспортные средства из-за тарифов Трампа.

Напомним

